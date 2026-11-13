Imputan a presunto asesino de regidor

El 6 de noviembre fue sepultado el luchador social y regidor Gabriel Rivas.

LA FISCALÍA General del Estado de Morelos anunció que un juez imputó e impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ricardo Alejandro “N” por el delito de homicidio calificado, como probable responsable material del asesinato del regidor de Cuernavaca Gabriel Rivas.

Ricardo Alejandro “N” permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en el poblado de Atlacholoaya, Xochitepec, en espera de la vinculación a proceso, como parte de la duplicidad del término constitucional.

Al celebrarse la audiencia de formulación de imputación en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el Ministerio Público presentó el acervo probatorio de la probable conducta delictiva de esta persona.

El 4 de noviembre, el regidor y activista viajaba a bordo de su vehículo por calles de la colonia Ejidos de Acapantzingo de Cuernavaca, cuando fue privado de la vida por disparos de arma de fuego.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, indicó que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune.

También agradeció a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, por su coordinación y apoyo permanente. “Reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad”, expresó.