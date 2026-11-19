El expresidente municipal de Tetipac, Vincente “N”, fue detenido en Guerrero por el delito de extorsión agravada, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Las autoridades informaron que el detenido está vinculado con el grupo delictivo “Familia Michoacana” y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para combatir este delito y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias” se informó.

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Vicente “N”, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, Guerrero, durante el periodo 2018-2021, es probable responsable del delito de extorsión agravada, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2026, cuando presuntamente amenazó a trabajadores de una empresa refresquera para exigir que la distribución de sus productos en el municipio de Tetipac se realizara exclusivamente a través de él, bajo la amenaza de causar daños a las unidades de reparto y a su personal.

“El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”, informó la Defensa en un comunicado.

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FGR