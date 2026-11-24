Chilpancingo, Guerrero. — Este jueves se dará a conocer la validación de su registro para la precandidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, confirmó Beatriz Mojica Morga.

Beatriz Mojica Morga señaló que, a partir de la validación, podrá iniciar formalmente los recorridos por el estado para platicar con la gente y escuchar sus planteamientos. “Estamos listas para recorrer nuestro estado, platicar con la gente, escuchar, caminar, y poner la experiencia, la capacidad, la voluntad y el corazón en manos del pueblo de Guerrero para que la transformación llegue a cada rincón”, afirmó durante entrevista radiofónica.

Sobre la relación con el senador Félix Salgado Macedonio, luego de que la convocatoria se abrió solamente para mujeres, aseguró que mantiene una comunicación constante con él y que hay respeto por su trabajo. Dijo que no debe confundirse a la gente, pues las asambleas y movilizaciones son una tarea, y el proceso de registro tiene otra ruta distinta, que es la que ahora está emprendiendo.

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También se refirió al PRIAN, al señalar que el pueblo de Guerrero ya conoce lo que representan el PRI y el PAN, y que por eso la preferencia se mantiene con Morena y con la transformación.

Cuestionada respecto al posicionamiento de Morena, afirmó que Morena se mantiene sólido en Guerrero. “Así lo dicen y lo marcan todas las encuestas y no se ha movido en absoluto esa preferencia, al contrario, ha venido creciendo”, sostuvo, al señalar que confía en la voluntad del pueblo, que sabe lo que representa cada quien.

Finalmente, indicó que no hay un nuevo escenario, que las condiciones son las mismas desde hace meses, y que Morena definirá a sus representantes con base en encuestas. Dijo que serán los mejores hombres y las mejores mujeres quienes encabecen cada espacio, y llamó a poner los intereses particulares de lado y el interés del pueblo por delante, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para que la transformación en Guerrero siga avanzando.

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