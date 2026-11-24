Amatitán se convirtió en el primer municipio en contar con un plantel diseñado con el nuevo modelo de infraestructura educativa, impulsado por el Gobierno de Jalisco, a través del Programa Jalisco con Estrella.

Se trata de la Telesecundaria José Clemente Orozco, ubicada en la localidad de Tepetates, que no solo funcionará como centro de enseñanza, sino como punto de encuentro comunitario.

Y es que esta propuesta arquitectónica diseñada y ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL) concibe la distribución en los planteles a partir de módulos destinados al aprendizaje y espacios de desarrollo social y deportivo claramente separados.

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Con una inversión que superó los 76 millones de pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (FINEDUC), el diseño de este centro educativo destaca por contar con acceso controlado en la parte superior del inmueble, donde se encuentran las aulas, laboratorio y oficinas para la Telesecundaria en el turno matutino y el COBAEJ en el turno vespertino; mientras que en la parte inferior se ubican áreas comunes de esparcimiento.

Otro elemento clave es la amplitud de las aulas, no solo para atender la demanda estudiantil, sino para procurar espacios que permitan a sus usuarios un mejor uso pedagógico y social de los mismos.

Otro elemento a destacar en este centro educativo es la accesibilidad universal, garantizada a través de la construcción de rampas en todo el inmueble. El plantel cuenta además con un elevador para los estudiantes que requieran acceder al área pedagógica.

La responsabilidad ambiental es una premisa clave en materia de construcción, por lo que el nuevo modelo se apega a este criterio que implica la eficiencia energética, aprovechamiento de los recursos naturales, regeneración ambiental, uso de materiales adecuados, superficies envolventes que ayuden a cuidar los ambientes, apego a la sustentabilidad.

Por ejemplo, las luminarias instaladas en la Telesecundaria son de bajo consumo eléctrico; los sanitarios cuentan con tanques pequeños para reducir el gasto de agua y, para la generación de energías limpias, se colocarán paneles solares.

Para evitar la radiación solar directa y contar con espacios frescos, el edificio fue diseñado con una orientación de norte a sur; sin olvidar la entrada a una iluminación natural, techos inclinados para el correcto desagüe y de esta manera poder orientar los paneles solares.

Es así como el Gobierno de Jalisco demuestra su compromiso con la sustentabilidad, funcionalidad y aprovechamiento de los espacios en beneficio de las niñas, niños y jóvenes.

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