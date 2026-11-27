Debido a una ‘asfixia financiera’ que imposibilita el pago de la segunda quincena de noviembre a trabajadores, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra en riesgo de estallar en paro este 30 de noviembre, lo que afectaría a más de 170 mil estudiantes.

El rector de esta casa de estudios, Jesús Madueña Molina, advirtió que no cuentan con la capacidad para cubrir los pagos de la segunda mitad de este mes y lo correspondiente al fin de año, ante lo que urgió una respuesta por parte de los gobiernos estatal o federal.

“Nosotros debimos haber pagado la quincena hoy, pero no estamos en posibilidades porque no tenemos el recurso. Por eso el llamado a los gobiernos, ¿por qué? Porque se quedarían sin quincena más de 20 mil trabajadores entre activos y jubilados (…). Un paro no deja nada bueno; por eso apelo a la sensibilidad de los gobiernos, tanto federal como estatal, para que nos ayuden a evitar este tipo de situaciones”, pidió.

Mantiene el Rector Jesús Madueña Molina gestión de recursos extraordinarios para el pago de quincena y cierre de año; llama a la sensibilidad de trabajadores universitarios para evitar el paro de labores@SEP_mx @Claudiashein @rvillanueval @ANUIES @GracielaDguezN pic.twitter.com/wUUfV7BVVk — UAS Oficial (@uasoficialmx) November 27, 2026

El próximo lunes vence la prórroga que la base trabajadora concedió para ver una solución, ante lo que el rector pidió que se abriera una vez más el diálogo y la “sensibilidad” del Sindicato para evitar la suspensión de las actividades académicas.

Aseguró que no ha desistido de buscar la entrega de recursos extraordinarios por parte de las autoridades estatales y federales, como parte de lo cual se contempla una mesa de trabajo con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, para evaluar que la administración estatal pague el pendiente de este mes.

“Lo preocupante es el paro, una situación que no beneficia a nadie. La verdad, apelo a que haya una reflexión por parte del Sindicato, pero también mantenemos la exigencia hacia los gobiernos, tanto federal como estatal, para que nos ayuden a solventar esta situación y evitar una suspensión que deje sin actividad a más de 170 mil jóvenes y más de 14 mil trabajadores activos”, dijo.

Madueña Molina dijo que espera una respuesta pronta de las autoridades y que además corresponda a las reformas que la Universidad ya hizo para sanear su operación financiera.

“La Universidad está haciendo lo que le corresponde en su misión (…); tenemos establecidas cinco funciones sustantivas, que son la base del trabajo en la institución, y la Universidad las ha cumplido con creces… “Por eso el llamado tanto al gobierno federal como al estatal a que volteen a ver a la Universidad; no somos un ente pequeño, atendemos en el nivel medio superior y superior a poco más del 50 % de la matrícula en el estado. Esa es la Universidad: tenemos el programa de cobertura universal y hemos ampliado enormemente las plazas para estudiar Medicina; ninguna universidad del país hace el esfuerzo que nosotros hacemos”, dijo.

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MSL