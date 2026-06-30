Sinaloa ha destinado más de 5 mmdp para garantizar la gobernabilidad financiera de la UAS

Culiacán.- — La administración actual del Gobierno del Estado de Sinaloa ha brindado un respaldo permanente, extraordinario y responsable a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al destinar más de 5 mil 709 millones de pesos en aumentos presupuestales, apoyos extraordinarios y créditos durante el periodo 2021-2026. Estos recursos reflejan una política institucional firme de acompañamiento y fortalecimiento de la educación pública superior.

De acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas, el Gobierno del Estado, además de cumplir cabalmente con sus obligaciones presupuestales con esta institución de educación superior, ha canalizado esfuerzos extraordinarios para garantizar su estabilidad financiera en materia de apoyos directos, aumento presupuestario y créditos recuperables.

El componente más relevante entre los apoyos directos ha sido el rescate del adeudo fiscal de la UAS ante el SAT, por un monto superior a 2 mil 901 millones de pesos, correspondiente a adeudos de ISR. Esta intervención estatal fue determinante para proteger la operación institucional y dar certidumbre a la nómina universitaria, toda vez que la autoridad fiscal pretendía hacer efectivas de manera directa las retenciones, lo que habría golpeado severamente la capacidad financiera de la casa de estudios.

De manera extraordinaria también, la administración 2021-2027 del Estado de Sinaloa ha realizado esfuerzos para la estabilidad de la política salarial (50 MDP); un apoyo financiero extraordinario no regularizable para estabilizar las finanzas universitarias (525 MDP; monto acumulado en el periodo 2021-2023); un apoyo extraordinario por los 35 MDP; la atención a deudas con proveedores de la universidad por un monto de 50 MDP; las construcciones de la techumbre en la alberca olímpica universitaria, el mejoramiento de la obra exterior de la Unidad Regional Preparatoria Guasave Nocturna, extensión El Burrión y la construcción de 2 módulos para la Facultad de Ciencias del Mar, proyectos que sobrepasan los 51 MDP; además de un apoyo financiero adicional 20 MDP durante el año 2023.

Solo en apoyos extraordinarios, el gobierno del estado de Sinaloa durante el periodo de 2021 a la fecha ha financiado $3,634,537,419 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, una muestra del compromiso permanente que tiene la administración con la institución educativa, pues se reconoce la importancia de las acciones académicas, sociales, culturales y de investigación que realiza.

Por ello, en materia de infraestructura, el Gobierno del Estado ha financiado obras por más de 148 millones de pesos en beneficio de la formación médica en Sinaloa, con la construcción de la Escuela de Medicina en Guasave y las extensiones de la Facultad de Medicina en los municipios de Ahome y Mazatlán, ampliando la capacidad educativa de la Universidad en zonas estratégicas.

Asimismo, se ha asumido el compromiso institucional de aumentar el monto irreductible del excedente en el esquema PARIPASU con la Federación, en función de la capacidad educativa de la UAS. Tan solo el incremento correspondiente al ejercicio fiscal 2026 representa 150 millones de pesos adicionales para las finanzas universitarias.

Durante el periodo 2021-2026, el gobierno estatal ha adicionado $243,978,173, además de asumir responsablemente el compromiso de la irreductibilidad del apoyo en beneficio de la educación superior del estado.

Sobre el apartado que corresponde a préstamos recuperables emitidos por el Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el monto supera los 1,682 millones de pesos, recursos que la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha comprometido a devolver, dado que su aplicación está orientada a corregir pasivos, principalmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social; a cumplir compromisos rezagados y a consolidar la estabilidad financiera de la institución.

Con estas acciones, el Gobierno de Sinaloa reitera que el apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa responde a una responsabilidad de Estado adquirida desde el día uno. La UAS siempre tendrá el apoyo de la administración pública, pues su labor es fundamental para la formación de profesionistas, la movilidad social y el desarrollo científico, académico y productivo de Sinaloa.

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FGR