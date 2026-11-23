El estado de Sinaloa será blindado con vehículos escudados para la policía estatal, a la cual la Secretaría de la Defensa Nacional capacitará, así como la instalación de un sistema de vigilancia vehicular en sus carreteras y la visita recurrente de las autoridades federales, tras la captura de Fausto Isidro Meza, ‘Chapo Isidro’, líder del cártel de los Beltrán Leyva.

Adicionalmente a las cien patrullas que ya se habían enviado a la entidad, se entregarán más de 150 unidades, entre las que se contemplan 90 patrullas para la corporación de seguridad estatal y a las de los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Además, se entregarán 14 camionetas tácticas blindadas y otras diez blindadas para las mismas corporaciones, las cuales recibirán adiestramiento de la Defensa. Cada corporación recibirá una ‘Unidad Águila’, que consiste en equipamiento de drones de vigilancia y entrenamiento para esta operación.

En las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas, cuya operación se vinculará con el Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de la Defensa Nacional y al que tendrán acceso la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

También, el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch anunció que, como parte de esta fortificación a la entidad, el Gabinete de Seguridad se trasladará este martes a Sinaloa para la entrega de las patrullas pero además, se giró la instrucción presidencial de que haya visitas recurrentes para evaluar la situación de seguridad en el estado y reforzar la coordinación con el gobierno estatal.

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FGR