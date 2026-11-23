La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de los cuatro elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza, ‘Chapo Isidro’, líder del cártel de los Beltrán Leyva.

Al arranque de su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria se refirió a los uniformados como hombres con preparación y envió un mensaje de condolencia a las familias.

“Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país. Nuestra condolencia, nuestra admiración no sólo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Este fin de semana se llevó a cabo un intenso operativo en Guasave, Sinaloa, para capturar al narcotraficante. Durante la operación perdieron la vida 21 personas, de las que cuatro eran parte de la Defensa Nacional: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna.

Con traje y corbata en color negro en señal de luto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó a los elementos por haber ‘ofrendado’ su vida para salvaguardar a la población de este criminal.

“El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar. Salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”, dijo.

Comentó que los cuatro militares eligieron arriesgar su vida, por encima de otras posibilidades como ceder a la impunidad, como lo hicieron otros en administraciones distintas, dijo.

“Pudieron actuar con impunidad, porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que simplemente por omisión permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años. A quienes dieron su vida y a sus compañeros que arriesgaron la suya para que en Sinaloa y en todo el país podamos vivir en paz, les debemos la gratitud y el reconocimiento de todo México”, declaró.

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, agradeció por las condolencias recibidas no sólo desde el Poder Ejecutivo Federal, sino también las que se externaron desde gobiernos extranjeros.

“También esas muestras que ha dado la sociedad en general, diversas dependencias, maestro Harfuch, almirante, reconocemos y valoramos mucho esas muestras de afecto, sobre todo a nuestro personal que lamentablemente perdió la vida”, dijo.

El almirante secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales, igualmente expresó condolencias por la pérdida de los elementos que arriesgaron su vida y dijo que espera la pronta recuperación de los militares que resultaron lesionados.

“Antes que nada, quiero expresar nuestras condolencias al personal militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Sus nombres quedarán inscritos con honor en la bitácora nacional. También hacemos votos para que el personal que resultó herido tenga su pronta recuperación”, dijo.

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FGR