La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Gobernación analizarán la reforma para regular los juegos de apuestas y, sobre todo, los anuncios al respecto, debido a que esta práctica de manera recurrente se considera también un problema de salud pública.

La mandataria advirtió que México ya registra un incremento de la ludopatía, lo que además de representar un problema por su adicción también genera impacto a la economía de las familias.

“Sí es muy trascendente, porque sí está creciendo la ludopatía en el país, y es un problema de salud y de adicción, y además económico para las familias, porque alguien que se engancha en una apuesta y luego en otra, en otra y ya no tiene recursos, y se vuelve un problema de finanzas para la familia”, dijo.

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79 Años de la promulgación de la Ley de Juegos y Sorteos

Recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, formuló una reforma que retomarán para su análisis y presentarla al Congreso de la Unión, a fin de incluir apartados sobre la regulación de las apuestas digitales y la publicidad.

“Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso, la voy a revisar ahora con ella, ya que sacas el tema, porque la Ley de Casinos, que tiene que ver con apuestas, nunca consideró la parte electrónica, la digital de apuestas o de casinos digitales, y es muy importante que se regule, y que se regulen también los anuncios… Lo vamos a trabajar en el Gabinete, y voy a hablar con Rosa Icela para que se recupere la ley y que se revise el tema de los anuncios en las televisoras de los casinos digitales o de las apuestas digitales”, dijo.

Otro plan que la mandataria retomará es el de reformas contra la corrupción, las cuales presentará hasta 2027 debido a que queda poco tiempo para el cierre del actual periodo de sesiones: “Hay quien propone que se cambie la Constitución para fortalecer ese Sistema o para garantizar que funcione; y hay quien dice: ‘No, solamente las leyes secundarias’. Ha tomado algo de tiempo”.