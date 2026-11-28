El Gobierno federal concluyó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, su primer recorrido nacional de reuniones con familias y colectivos de personas desaparecidas, en el que ofreció revisar los casos, fortalecer las investigaciones y mejorar la coordinación entre autoridades de búsqueda y atención a víctimas.

En el último encuentro regional del año, realizado con madres, familias y colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá abiertos los espacios de diálogo y atención.

El Dato: Los colectivos de búsqueda de Tamaulipas pidieron la apertura del Centro de Identificación Humana y la habilitación de espacios adecuados para el resguardo de cuerpos.

Acompañada de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y el gobernador Américo Villarreal, afirmó que las autoridades deben garantizar que los casos cuenten con carpetas de investigación, planes de búsqueda y perfiles genéticos incorporados a las bases de datos correspondientes, por lo que en estas reuniones participan fiscalías y comisiones de búsqueda y atención a víctimas, tanto federales como estatales.

“Las instituciones debemos facilitar el camino, brindarles una atención digna y sensible, mantenerlas informadas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus seres queridos. Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta”, señaló.

Rodríguez sostuvo que una de las prioridades del Gobierno federal es que las autoridades actúen de manera inmediata desde el momento en que se reporta una desaparición, por lo que planteó fortalecer la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la comunicación entre instituciones y las capacidades forenses y de identificación humana.

“Localizar a las personas desaparecidas, esclarecer lo ocurrido y contribuir a que estos hechos no se repitan es una responsabilidad que comparten todas las instituciones del Estado mexicano”, enfatizó.Atribuyó la localización de más de 18 mil 508 personas desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Búsqueda, al corte del 19 de noviembre, a la coordinación entre autoridades federales y estatales. De ese total, seis mil 939 fueron ubicadas mediante la Plataforma Única de Identidad; cinco mil 688, en coordinación con gobiernos estatales; cuatro mil 408, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 473, a través de recorridos y diligencias de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, expuso las 10 acciones de la estrategia y los resultados del último año, entre ellos la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas por especialistas nacionales e internacionales.

Detalló, además, las acciones de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para retirar páginas y publicaciones que buscan captar a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo y engaños.

Por su parte el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció la disposición de abrir este diálogo directo, franco, para atender de frente y con responsabilidad “en un tema tan complejo al que debemos mostrar toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad, pero sobre todo debemos demostrar eficacia y resultados”.

FGR anuncia creación de dos centros forenses

| Por Elizabeth Hernández |

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció una reestructura de sus áreas encargadas de investigar la desaparición de personas, la construcción de dos centros médico-forenses federales y la apertura de módulos de atención en todo el país, en una jornada en la que autoridades federales reportaron la localización de más de 18 mil 500 personas.

Durante un encuentro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con familias y colectivos de búsqueda, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que Sol Salgado Ambros asumirá el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda.

Entre los cambios que contempla la institución figura el establecimiento de estrategias diferenciadas para investigar desapariciones recientes y aquellas que datan de años atrás, con una revisión integral de los expedientes y la actualización de los respectivos planes de trabajo, sin afectar los procesos ministeriales en curso.

Como parte de las modificaciones en materia forense, informó sobre la incorporación de nuevas fuentes de información al Banco Nacional de Datos Forenses, la modernización de laboratorios de genética y el desarrollo de herramientas tecnológicas para ampliar las capacidades de identificación humana.

“La identificación de una persona tiene una trascendencia que va más allá del resultado pericial, representa la posibilidad de dar respuesta a una familia y contribuir a hacer efectivo su derecho a conocer el paradero de su ser querido”, sostuvo.

Otra de las medidas consiste en habilitar Módulos de Atención Social en las fiscalías federales de las 32 entidades, donde los familiares podrán recibir orientación y acompañamiento profesional sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Frente a los anuncios gubernamentales, los colectivos de búsqueda presentes insistieron en la necesidad de destinar mayores recursos a estas labores, obtener resultados concretos de las investigaciones y garantizar una atención integral de cada expediente.