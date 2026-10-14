Simpatizantes esperan, desde la noche anterior, informe de la Jefa de Gobierno

A unas horas de que inicie el segundo informe de actividades de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el Congreso capitalino, decenas de simpatizantes ya se encuentran formados sobre las calles aledañas al recinto, algunos desde las seis de la tarde del día anterior.

Las calles de Donceles, Allende y Bolívar ya están delimitadas por vallas, detrás de las cuales los asistentes esperan la llegada de la mandataria. Algunos aseguran que acudieron únicamente por convicción y con la intención de mostrar su apoyo a la Jefa de Gobierno.

El evento está previsto para comenzar entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, por lo que los simpatizantes se preparan para una espera prolongada. Varios llevan sombreros para protegerse del sol, pues anticipan que la temperatura aumentará durante la mañana.

Mientras se acerca la hora del informe, los asistentes permanecen junto a las vallas, a la espera de escuchar el mensaje de la mandataria.

¡Este año avanzamos en la electromovilidad! Inauguramos nuevas rutas de transporte eléctrico en la #CapitalDeLaTransformación para reducir tiempos de traslado. Menos tiempo en el transporte, más tiempo en los hogares.

¡Y #VamosPorMás! pic.twitter.com/npFKIqGuB4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 14, 2026

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FGR