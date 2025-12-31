SSC recomienda cuidar a mascotas por uso de cohetes en Año Nuevo

Ante el uso de pirotecnia en las fiestas de Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitió algunas recomendaciones para proteger a los animales de compañía, mejor conocidas como mascotas, durante esta fecha, ya que la detonación de cohetes es un riesgo para su salud y bienestar.

En un comunicado la dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y a priorizar el bienestar de las mascotas, con el fin de prevenir accidentes y garantizar unas fiestas de Año Nuevo seguras y tranquilas para todas y todos.

Pese a estar prohibida su venta, cientos de cohetes se comercializan en mercados de la capital, como constató La Razón en un recorrido.

En el Sistema Colectivo Metro se han decomisado cerca de mil 500 kilos de fuegos artificiales, la mayoría en la estación Merced de la Línea 1. Esto forma parte del operativo Cero Pirotecnia 2025.

Esta cantidad supera 15 veces los 100 kilos que, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se han asegurado en conjunto en mercados como Jamaica, Sonora, Río Blanco y Xochimilco, así como en el Centro de Coyoacán.

“La pirotecnia puede provocar daños físicos y emocionales en los perros, entre los que destacan estrés severo, ansiedad, miedo extremo, taquicardia, desorientación y crisis nerviosas”, se lee en el documento de la SSC.

“En algunos casos, los ruidos intensos pueden ocasionar lesiones auditivas, intentos de fuga, accidentes, autolesiones e incluso paros cardíacos, principalmente en cachorros, perros adultos mayores o con padecimientos previos”, agregó la secretaría.

La SSC recomendó el método Tellington T Touch para proteger a las mascotas. Este consiste en utilizar una venda elástica que aplica una presión ligera en puntos clave del cuerpo, brindándoles una sensación de seguridad y calma casi inmediata a los animales de compañía.

¿Cómo es el método Tellington T Touch?

Coloca una venda frente al pecho del perro

Cruza el vendaje por encima de su lomo

Posteriormente, cruza el vendaje por debajo del tórax

Lleva nuevamente el vendaje hacia la parte superior del tórax

Finaliza con un nudo sobre el lomo, cerca de la cola

