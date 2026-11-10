Rosa Icela ofrece a madres buscadoras coordinación

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, recibió a madres buscadoras de la Red Eslabones por los Derechos Humanos y expresó la disposición del Gobierno federal de mantener el trabajo coordinado para fortalecer la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En una publicación en su cuenta de X, la funcionaria informó que el encuentro se realizó la tarde de este lunes en las instalaciones de la dependencia, donde escuchó a las integrantes del colectivo.

La reunión se suma al diálogo con familias y colectivos de madres buscadoras que Segob ha incluido entre las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda, presentada previamente para mejorar la información disponible, ampliar las capacidades institucionales y acelerar la localización e identificación de personas.

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Entre las medidas anunciadas por Gobernación el pasado 28 de agosto figuran reforzar las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones; ampliar el personal especializado de la Comisión Nacional de Búsqueda e impulsar, con la Fiscalía General de la República, un plan para abatir el rezago en identificación humana.

Otro componente es la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, cuyo centro de mando opera las 24 horas. Gobernación ha señalado que trabaja con las 32 entidades federativas para instalar puestos estatales y activar respuestas desde los primeros minutos de un reporte. El 14 de octubre, la dependencia anunció además la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, mejorar la calidad de sus datos y formular recomendaciones para fortalecer las búsquedas.