Otorgan suspensión a José Luis Abarca: No recibirá condena de 92 años por secuestro

José Luis Abarca no cumplirá sentencia de 92 años por secuestro de estudiantes normalistas de Ayotzinapa

Un Tribunal Federal otorgó una suspensión al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por lo que se impide que se ejecute la codena de 92 años de prisión por secuestro agravado.

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito de Matamoros, Tamaulipas, otorgó una suspensión a quien fuera el alcalde de Iguala cuando se dio la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que no se ejecutará la condena que había recibido.

En mayo de 2023 condena de 92 años de prisión se dictó por la Fiscalía de Guerrero, por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino de Unidad Popular, entre los que se encontraba el líder del movimiento, Arturo Hernández Cardona.

La suspensión se dio debido a que el órgano jurisdiccional determinó que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no tienen calidad jurídica de víctimas dentro del proceso, por lo que no les corresponde impugnar resoluciones.

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las víctimas indirectas, madres y padres de los estudiantes Amparo Directo Penal



Además de esto, en el amparo también se establece que las pruebas relacionadas al delito de secuestro agravado no son idóneas para acreditarlo.

A pesar de la absolución respecto al secuestro, Abarca continuará preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano, ya que está en proceso por delitos de lavado de dinero y delitos contra la salud.

Además, se encuentra cumpliendo una sentencia de 20 años por el homicidio calificado de quien era su síndico administrador, Justino Carvajal Salgado.

Carteles pegados afuera de la Secretaria de Relaciones Exteriores por los 43 normalistas de Ayotzinapa ı Foto: Redes Sociales

Movilizaciones previas al 26 de septiembre

A tan sólo unos días de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes realizaron un mitin frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la Ciudad de México, ubicada en la Avenida Juárez.

En el Antimonumento a los 43, los familiares denunciaron, mediante un mitin y una marcha, que solamente les han repetido lo mismo y que el gobierno de México no les ha otorgado avances en la investigación del caso.

Por otro lado, ayer en Iguala, Guerrero se registró el ataque a la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancigo por parte de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes lanzaron petardos a las inmediaciones.

Encapuchados realizaron estas acciones luego de exigir que se entregaran los 800 folios en los que presuntamente se podría encontrar el paradero de los estudiantes desaparecidos.