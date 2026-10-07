Diputados aprueban en lo general la llamada Ley Antimemes.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma sobre responsabilidad en servicios de internet por infracciones a derechos de autor, legislación conocida coloquialmente como Ley Antimemes.
El dictamen legislativo avanzó en el pleno con un respaldo de 325 votos a favor, 114 votos en contra y una sola abstención de la diputada Olga Sánchez Cordero, perteneciente al grupo parlamentario de Morena.
La aprobación del proyecto desató fuertes críticas y posturas de rechazo por parte de los bloques opositores integrados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
‘Me siento orgullosa de pertenecer al movimiento’: Sheinbaum
Ambas bancadas advirtieron sobre los severos riesgos de censura que implica la norma, además de señalar posibles afectaciones directas a la libertad de expresión en las plataformas digitales.
El proyecto de reforma contempla que los proveedores de servicios de internet establezcan políticas obligatorias para sancionar a infractores reincidentes. Asimismo, determina que las empresas de tecnología podrán ser responsabilizadas legalmente por los daños derivados de violaciones a los derechos de autor.
La normativa establece que la aplicación de las sanciones correspondientes quedará bajo la jurisdicción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Adicionalmente, el texto legal busca combatir la piratería y frenar el uso no autorizado de símbolos, logotipos o portales gubernamentales que puedan generar engaño o confusión entre los usuarios.
Te puede interesar:
- PAN acusa censura con la “ley antimemes”
- Entre polémica, avanza la reforma “antimemes”
- No hay sanción a memes ni a la sátira política, sino al delito de fraude utilizando un logotipo de Gobierno: Sheinbaum
- Moderan alcance de “ley antimemes”
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.