Diputados aprueban en lo general la llamada Ley Antimemes.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma sobre responsabilidad en servicios de internet por infracciones a derechos de autor, legislación conocida coloquialmente como Ley Antimemes.

El dictamen legislativo avanzó en el pleno con un respaldo de 325 votos a favor, 114 votos en contra y una sola abstención de la diputada Olga Sánchez Cordero, perteneciente al grupo parlamentario de Morena.

La aprobación del proyecto desató fuertes críticas y posturas de rechazo por parte de los bloques opositores integrados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. pic.twitter.com/z6LBbDf1ee — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2026

Ambas bancadas advirtieron sobre los severos riesgos de censura que implica la norma, además de señalar posibles afectaciones directas a la libertad de expresión en las plataformas digitales.

El proyecto de reforma contempla que los proveedores de servicios de internet establezcan políticas obligatorias para sancionar a infractores reincidentes. Asimismo, determina que las empresas de tecnología podrán ser responsabilizadas legalmente por los daños derivados de violaciones a los derechos de autor.

La normativa establece que la aplicación de las sanciones correspondientes quedará bajo la jurisdicción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Adicionalmente, el texto legal busca combatir la piratería y frenar el uso no autorizado de símbolos, logotipos o portales gubernamentales que puedan generar engaño o confusión entre los usuarios.

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