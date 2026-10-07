‘Aquí cabemos todos’: Durazo llama a PT y Verde a mantener alianza rumbo a 2027

Durazo llama a PT y Verde a cerrar filas con Morena rumbo a 2027

En medio de las diferencias y negociaciones rumbo a las elecciones de 2027, Morena lanzó un mensaje de unidad a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al señalar que deben mantenerse juntos “moral y políticamente” para preservar la mayoría social que respalda a la llamada Cuarta Transformación.

Durante el festejo por los 15 años de Morena en el Auditorio Nacional, el presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, sostuvo que el PT y el Verde forman parte de un proyecto común y llamó a dejar atrás cualquier diferencia que pueda fracturar la alianza.

“El Partido del Trabajo y Partido Verde estamos moralmente y políticamente a continuar juntos. Aquí cabemos todos. Es la hora de caminar juntos en la conformación de coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes”, afirmó.

🔴“Cuando Morena camina unida, México camina con dignidad”, afirmó Alfonso Durazo durante la celebración por los 15 años de Morena.



El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido hizo un llamado a mantener la unidad frente a las campañas que, aseguró,… pic.twitter.com/DlwjUVbM9r — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2026

Durazo planteó que las coaliciones deben integrar a los liderazgos y equipos de los distintos aspirantes, al considerar que la fuerza territorial y política que cada uno ha construido con sus simpatizantes es necesaria para mantener una mayoría social que acompañe a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la segunda mitad de su administración.

“El vínculo que cada una y cada uno de ellos construyó con sus simpatizantes forma parte imprescindible de la fuerza que necesitamos para construir una mayoría social que acompañe con lealtad y legitimidad a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el segundo tramo de su administración”, señaló.

El también gobernador de Sonora advirtió que una disputa por el mismo cargo o una división dentro del movimiento representa un riesgo para la coalición gobernante.

“Una pelea por el mismo cargo o una división interna es el error que nuestros adversarios están aplaudiendo en silencio”, sostuvo.

En su mensaje, Durazo también llamó a la militancia a no perder de vista lo que definió como los principales desafíos de Morena: mantener la unidad, fortalecer la organización interna, consolidar las transformaciones institucionales y evitar una “regresión conservadora”.

Advirtió además que Morena enfrenta un mayor escrutinio público y mediático debido a su posición como principal fuerza política del país, por lo que pidió a sus integrantes actuar con congruencia, honestidad, humildad y madurez política.

“Somos el partido más observado, el que concentra la mayor atención mediática y, en estos tiempos en los que la verdad nos interesa a muy pocos, estamos bajo un escrutinio mayor”, afirmó.

Por ello, sostuvo que cada diferencia interna puede ser amplificada y llamó a la militancia a asumir que representar a Morena implica una responsabilidad política.

“Quien representa a Morena representa una causa y nuestra conducta debe estar a la altura de esa responsabilidad”, expresó.

Durazo también pidió evitar actitudes triunfalistas entre los integrantes del movimiento y llamó a reconocer la pluralidad interna como parte de la organización partidista.

“Consciente del valor de nuestros principios, ningún morenista puede ir por la vida con redobles de triunfador”, señaló.

Como parte de los retos del partido, enumeró la necesidad de fortalecer la organización y la inclusión, reconocer la pluralidad, consolidar las transformaciones institucionales y cerrar el paso a cualquier regresión conservadora.

Añadió un cuarto desafío: la formación de nuevos cuadros políticos, con el objetivo de garantizar la renovación del movimiento.

“Necesitamos formar nuevos cuadros que el movimiento necesita para no envejecer”, planteó.

El llamado ocurre mientras Morena avanza en la definición de sus alianzas y candidaturas rumbo a 2027, proceso en el que el PT y el PVEM buscan preservar espacios y presencia política dentro de la coalición oficialista. La dirigencia nacional de Morena tiene previsto que el Consejo Nacional discuta este fin de semana la política de alianzas del partido.

La celebración por los 15 años de Morena reúne en el Auditorio Nacional a dirigentes, gobernadores, legisladores, consejeros, coordinadores y militantes de distintas entidades. El acto fue convocado como una conmemoración del origen del movimiento y una oportunidad para recordar sus objetivos políticos.

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MSL