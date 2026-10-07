México llama a plataformas digitales a asumir responsabilidad para proteger a jóvenes: Mario Delgado

El anuncio del decreto oficial para exigir la eliminación automatizada de contenido peligroso en redes sociales fue encabezado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El Gobierno de México prepara un decreto oficial que obligará a las redes sociales y plataformas digitales a monitorear, eliminar y denunciar publicaciones que promuevan la violencia o el acoso sexual contra estudiantes en el país.

La medida busca evitar emergencias de seguridad dentro de las escuelas mexicanas, exigiendo a los corporativos tecnológicos que utilicen sus algoritmos e inteligencia artificial para detectar cualquier comportamiento sospechoso que ponga en riesgo la integridad de las infancias.

Durante el Foro Regional celebrado en la capital de Puebla, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó que la vigilancia no puede recaer únicamente en las autoridades o en los padres de familia.

“Tanta inteligencia artificial y algoritmos son capaces de ponernos videos de lo que hablamos, ¿cómo no van a tener la capacidad de detectar y alertar sobre contenidos violentos que amenacen la vida de nuestros hijos en las escuelas?”, cuestionó Delgado.

El funcionario explicó que la disposición oficial responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo prioritario consiste en establecer un marco normativo para asegurar el uso ético y pedagógico de las pantallas digitales.

Como parte de esta estrategia, las autoridades educativas de los estados acordaron por unanimidad restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas y áreas de recreo durante la educación básica, abarcando primaria y secundaria.

¿Qué pasa detrás de la pantalla? 📱 En el Foro Regional Centro Sur en Puebla abordamos un tema urgente: la salud mental de las nuevas generaciones frente al mundo digital.



El scroll infinito atrapa a nuestras infancias y juventudes, a la vez que las expone a contenidos violentos… pic.twitter.com/D7fLR8m9e4 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 7, 2026

Para el nivel bachillerato, cada plantel fijará sus propias reglas de uso, mientras que en las universidades se promoverá una ciudadanía digital crítica orientada al manejo de herramientas de inteligencia artificial.

Especialistas advierten que la exposición constante a contenidos violentos o de índole sexual provoca afecciones graves en menores de edad, principalmente trastornos del sueño, episodios de ansiedad y depresión.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la coordinación con el Gobierno Federal y la UNESCO para colocar la vida de las infancias por encima de cualquier interés comercial.

Asimismo, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, reconoció que las normas emitidas por la SEP ofrecen un enfoque diferenciado por edades y favorecen la inclusión educativa en todo el país.

Finalmente, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, señaló que estos foros nacionales resultan indispensables para definir compromisos claros frente a los retos tecnológicos actuales.

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JVR