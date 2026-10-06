Conalep fortalece el Bachillerato Nacional con Hubs de Innovación Inmersiva: Mario Delgado

La integración de tecnologías inmersivas y el fortalecimiento de la formación técnica en el país fueron anunciados por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el Gobierno de México impulsa una transformación de la Educación Media Superior mediante el Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje, fortalecer la formación profesional y preparar a las juventudes para los desafíos del desarrollo nacional.

Señaló que, como parte de esta transformación, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) incorpora los Hubs de Innovación Inmersiva, una estrategia que acerca tecnología de vanguardia a sus planteles y permite que las y los estudiantes complementen los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas, habilidades y competencias demostrables.

El titular de la SEP resaltó que el Bachillerato Nacional busca vincular la formación académica con las necesidades de las juventudes y del país, mediante una educación que integra ciencia, humanismo, formación profesional y mayores oportunidades para continuar estudiando o incorporarse al mundo laboral. EnEl secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el Gobierno de México impulsa una transformación de la Educación Media Superior mediante el Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje, fortalecer la formación profesional y preparar a las juventudes para los desafíos del desarrollo nacional.

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Señaló que, como parte de esta transformación, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) incorpora los Hubs de Innovación Inmersiva, una estrategia que acerca tecnología de vanguardia a sus planteles y permite que las y los estudiantes complementen los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas, habilidades y competencias demostrables.

El titular de la SEP resaltó que el Bachillerato Nacional busca vincular la formación académica con las necesidades de las juventudes y del país, mediante una educación que integra ciencia, humanismo, formación profesional y mayores oportunidades para continuar estudiando o incorporarse al mundo laboral.

En este sentido, afirmó que la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza permite fortalecer la formación técnica y generar ambientes de aprendizaje donde las y los jóvenes puedan experimentar, practicar, tomar decisiones y enfrentar situaciones similares a las que encontrarán en entornos profesionales.

Destacó que los Hubs de Innovación Inmersiva CONALEP integran un ecosistema educativo de nueva generación con realidad virtual, simuladores y tecnología háptica, que permite reproducir sensaciones físicas como presión, temperatura, formas y texturas. De esta manera, la práctica técnica se desarrolla en entornos controlados, realistas y de alta especialización.

Detalló que la estrategia comenzó a implementarse durante el segundo semestre de 2026 y, de manera paulatina, llegará a los planteles del Colegio mediante equipos itinerantes habilitados con 18 simuladores tecnológicos, con la participación de instructoras, instructores y capacitadores técnicos.

El director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, señaló que esta iniciativa se inscribe en el marco del Bachillerato Nacional y la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al colocar en el centro a las y los alumnos y promover el acceso equitativo a tecnologías de vanguardia.

“En el CONALEP ponemos en el centro a las personas y nos enorgullece el impacto social que esta iniciativa está logrando en nuestros docentes y juventudes. Con esto demostramos que el Colegio no se detiene, siempre está en busca de lo mejor para su comunidad, porque nuestra responsabilidad es formar talento altamente capacitado, listo para la transformación nacional”, afirmó.

Rojas Navarrete explicó que los Hubs fortalecen el desarrollo de competencias técnicas, operativas y de seguridad mediante experiencias prácticas, además de incorporar contenidos interactivos y plataformas de evaluación basada en evidencia, con lo que se contribuye a elevar la calidad de los programas académicos sin perder el sentido humano de la educación pública.

Destacó que uno de los elementos distintivos de la estrategia es la participación de egresadas y egresados del CONALEP como instructores y capacitadores técnicos, quienes cuentan con capacitación y certificación para operar esta tecnología de vanguardia.

“Es motivo de orgullo para la institución, porque a través de esta realidad también ejercemos la justicia social al ofrecer empleabilidad formal a nuestros egresados”, subrayó.

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JVR