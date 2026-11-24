Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Los titulares de los órganos superiores del Poder Judicial de la Federación entregaron este martes al Senado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con cuatro ejes: fortalecer la selección de candidatos para la elección judicial de 2028, crear un espacio de coordinación entre instituciones y darles mayor autonomía en el manejo de sus recursos.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que busca mejorar el funcionamiento institucional.

El primer eje crea el Pleno de Órganos Superiores, donde participarán las cabezas de las instituciones para mantener la coordinación y la unidad. El segundo busca que cada una gestione sus recursos con independencia del Órgano de Administración Judicial, sin que los trámites administrativos obstaculicen sus actividades.

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El ministro presidente de la @SCJN Hugo Aguilar acompañado de ministros, acuden al Senado a presentar una propuesta de INICIATIVA de reformas a la legislación secundaria del Poder Judicial.



Entre los principales planteamientos destacan:… pic.twitter.com/GC3wmpSu8g — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 25, 2026

El tercero perfecciona la selección de aspirantes: ampliar los tiempos, considerar experiencia y conocimientos, y garantizar que todos puedan participar. Se fortalecerían los comités de evaluación. El cuarto redefine las atribuciones de los órganos superiores; en la Corte, fija cómo operarán sus secciones y cómo interactuarán con el Pleno.

Elección de la presidencia de la SCJN queda fuera de la propuesta

Aguilar aclaró que el documento no resuelve si la próxima presidencia de la Corte se definirá por elección o por orden de votación, pues implicaría una reforma constitucional. “Fue parte del diálogo en la mesa, pero nada conclusivo”, dijo.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, indicó que el proceso legislativo iniciará cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente la iniciativa, y planteó una conferencia parlamentaria de ambas cámaras y un parlamento abierto.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, pidió discutirla sin prisas y con los distintos sectores. Por el plazo constitucional de 90 días previos al proceso electoral, la reforma tendría como fecha límite el 30 de julio de 2027.

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MSL