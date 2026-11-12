SCJN y Defensa capacitan a personal público en Seguridad Nacional

La SCJN y la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron el Curso Introductorio de Seguridad Nacional para capacitar a 50 integrantes jurisdiccionales.

Personal judicial del país y mandos militares inician una preparación conjunta para fortalecer el análisis de los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) comenzaron el Curso Introductorio de Seguridad Nacional en la sede del Alto Tribunal.

El programa capacita a 50 integrantes de áreas jurisdiccionales de la Suprema Corte. El objetivo central busca dotar a los funcionarios de mejores herramientas de análisis en temas sensibles de la agenda pública del país.

Durante la apertura, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que el contexto del país exige una formación continua. Señaló que este intercambio de conocimientos técnicos permitirá profundizar en el estudio de los asuntos de alto impacto que revisa la Corte.

Por su parte, el titular de la DEFENSA, general Ricardo Trevilla Trejo, calificó la iniciativa como un hecho histórico dentro de la relación entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y las Fuerzas Armadas mexicanas.

Como parte de este esfuerzo bilateral, el personal de la Suprema Corte también acudirá a las instalaciones militares. En ese espacio, los servidores públicos expondrán al personal militar el funcionamiento operativo del sistema de justicia y los principios jurisdiccionales vigentes.

El ministro presidente @HugoAguilarOrti y el Secretario de la @Defensamx1, General Ricardo Trevilla Trejo, inauguraron en la sede de la #SCJN el “Curso introductorio de Seguridad Nacional”, organizado por ambas instituciones para capacitar a personas servidoras públicas del Poder… pic.twitter.com/ZSvSAqR7xv — Suprema Corte (@SCJN) November 13, 2026

En el encuentro participaron también el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores; el director del Colegio de la Defensa Nacional, José Ernesto San Román Águila; y el director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), Orlando Aragón Andrade.

Las actividades de este primer ciclo académico se desarrollarán del 12 de noviembre al 10 de diciembre de este año. El esquema educativo comprende cinco sesiones de una hora cada una, divididas en tres encuentros presenciales y dos virtuales.

La primera conferencia magistral estuvo a cargo del general brigadier Marco Antonio Domínguez Sánchez, quien abordó el tema sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional. Este esfuerzo conjunto sienta un antecedente relevante de cooperación institucional y académica directa entre los Poderes del Estado mexicano para consolidar la impartición de justicia.

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JVR