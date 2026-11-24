Aspecto del Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtieron que sus partidos impugnarán y rechazarán cualquier criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) que permita mantener una sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados en 2027.

Las posturas se dan ante un anteproyecto del Consejo General que plantea conservar el criterio de contabilizar los votos por partido, y no por coalición, para asignar las diputaciones federales de representación proporcional. El documento se discutirá el 27 de noviembre en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Anaya Cortés exigió a las consejeras y los consejeros no repetir el criterio de 2024, cuando Morena y sus aliados, con 54 por ciento de los votos, obtuvieron 73 por ciento de las curules en San Lázaro, una diferencia de 19 puntos. “Que los consejeros del INE ni se atrevan a volver a aprobar ese atraco, ese robo, ese fraude de la sobrerrepresentación, porque no lo vamos a aceptar, tope donde tope”, sostuvo.

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El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Dijo que esa distribución dio al oficialismo la mayoría calificada para reformar la Constitución, como en el caso del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos. Cuestionó que el artículo 54 constitucional se interprete de forma amplia para acceder a la plurinominal y restrictiva al distribuir las curules, al distinguir entre partidos y coaliciones.

Ante los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha validado desde 2015, afirmó que aún hay tiempo de rectificar: en 2024 el INE alegó certeza jurídica porque los criterios no se impugnaron a tiempo, pero ahora el reclamo llega antes de definirlos. Si se mantiene la interpretación, el PAN acudirá a los tribunales. Pidió que la distribución refleje los votos, con una diferencia máxima de ocho puntos, conforme al límite constitucional.

Por su parte, Alejandro Moreno anunció que el PRI impugnará el acuerdo y demandó un árbitro imparcial y no “un órgano electoral que esté arrodillado, que sea empleado del gobierno cínico y corrupto de Morena”.

Sostuvo que el INE perdió autonomía desde la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia y acusó control de las designaciones en el instituto y en los organismos locales.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ı Foto: Cuartoscuro

Afirmó que las renuncias de más de 40 funcionarios electorales son parte de los problemas internos y que se prepara el terreno para influir en 2027. Pidió transparencia y más participación ciudadana en la vigilancia de la jornada.

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