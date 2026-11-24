El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, condenó las agresiones físicas y verbales que sufrió el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, el pasado 21 de noviembre en el Centro Histórico de Oaxaca, y exigió a las autoridades estatales esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Durante la sesión de este martes, Martínez Miranda leyó un posicionamiento a nombre de la Presidencia, en el que sostuvo que las diferencias políticas no justifican la violencia contra ciudadanos ni representantes populares, y llamó a las autoridades oaxaqueñas a investigar con apego a derecho y a la brevedad.

“En una sociedad democrática como la nuestra, el disenso político, la crítica y la pluralidad de ideas son necesarios. Sin embargo, ninguna diferencia ideológica justifica el uso de la violencia, el acoso o el atentado contra la integridad física de persona alguna”, expresó.

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De acuerdo con el relato que el legislador de Morena difundió en redes sociales, un hombre lo reconoció cerca de una mezcalería y lo insultó; otras personas se sumaron y los siguieron hasta el hotel Quinta Real, donde algunos entraron al lobby y continuaron las agresiones.

Fernández Noroña denunció que le lastimaron la mano izquierda, previamente fracturada, y que sus acompañantes Emma y Emiliano también fueron agredidos. “La derecha está generando violencia en mi contra”, publicó, y señaló a David Zepeda de Hoyos como uno de los presuntos principales agresores.

🚨 #Nacional | El senador Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido agredido por un grupo de personas en el Centro Histórico de #Oaxaca; tras el incidente, tuvo que resguardarse junto a su pareja en un hotel de la calle 5 de Mayo. No se reportan detenidos. #Política pic.twitter.com/qWtpLQNnD9 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 22, 2026

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por lesiones y discriminación, en la que figuran Zepeda de Hoyos y Jesús Guerra Yunes, además de quienes resulten responsables. Recabó declaraciones del senador, su pareja y su equipo, y realizó peritajes médicos, psicológicos y de extracción de datos.

Dos hombres fueron detenidos inicialmente, pero quedaron libres tras pagar una garantía económica por faltas administrativas, sin ser puestos a disposición del Ministerio Público. Ello no implica una resolución sobre su eventual responsabilidad penal.

Martínez Miranda reiteró el compromiso del Senado con el Estado de Derecho, la civilidad política y el respeto mutuo, y expresó su solidaridad personal con Fernández Noroña.

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cehr