El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció que un grupo de entre seis y ocho personas lo agredió física y verbalmente la noche del sábado 21 de noviembre en el Centro Histórico de Oaxaca, donde aseguró que sufrió una lesión en una muñeca que tenía fracturada y tuvo que refugiarse en un hotel para solicitar la intervención de la policía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, de acuerdo con el legislador, quien acusó a los elementos de seguridad de no proceder contra los presuntos responsables pese a que permanecieron en las inmediaciones del lugar durante aproximadamente una hora. También afirmó que los agentes justificaron su actuación con el argumento de que el enfrentamiento tenía un carácter político.

Durante una transmisión en vivo, Fernández Noroña reconstruyó el recorrido que realizó junto con sus acompañantes por las inmediaciones del templo de Santo Domingo, donde acudieron a un establecimiento de ropa de diseño que frecuenta Emma, quien viajaba con él.

Al pasar frente a una mezcalería, un hombre lo reconoció y comenzó a insultarlo. Según su testimonio, el sujeto le gritó “chinga tu madre, cobarde”, mientras él intentaba continuar su camino. El incidente también involucró a su acompañante, quien dejó caer su teléfono cuando regresó al sitio.

Fotografía compartida por el Senador Noroña del presunto agresor ı Foto: Facebook Gerardo Fernández Noroña

Posteriormente, tres o cuatro individuos salieron del establecimiento y se acercaron al senador. Fernández Noroña aseguró que mostraban una actitud agresiva y aparentaban encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que optó por retirarse de la zona.

Sin embargo, la situación continuó cuando el grupo aumentó hasta reunir entre seis y ocho personas, entre ellas dos hombres que, según su declaración, encabezaron las provocaciones. Uno de los involucrados dijo llamarse David.

El legislador explicó que caminaron por la calle 5 de Mayo en dirección al hotel Quinta Real, pero los sujetos los siguieron y mantuvieron los insultos. Ante esa situación, ingresaron a la recepción del inmueble para solicitar auxilio al personal.

A pesar de buscar resguardo dentro del establecimiento, el senador sostuvo que los presuntos agresores entraron hasta el vestíbulo y continuaron con las amenazas e intimidaciones, motivo por el cual los empleados solicitaron la presencia de una patrulla.

“Entraron a agredir ahí hasta el lobby del hotel. De hecho, el lobby está presentando la denuncia contra ellos”, afirmó durante su recorrido por el lugar de los hechos.

🚨 #Nacional | El senador Gerardo Fernández Noroña denunció haber sido agredido por un grupo de personas en el Centro Histórico de #Oaxaca; tras el incidente, tuvo que resguardarse junto a su pareja en un hotel de la calle 5 de Mayo. No se reportan detenidos. #Política pic.twitter.com/qWtpLQNnD9 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 22, 2026

Fernández Noroña también acusó que el enfrentamiento pasó de las ofensas verbales al contacto físico. “Traigo la mano lastimada, traigo dolor”, expresó el representante de Morena, quien posteriormente explicó que durante el incidente se resintió de la muñeca quebrada.

Respecto a la respuesta policial, cuestionó que los uniformados no hubieran trasladado a los señalados pese a que, según aseguró, ya había transcurrido una hora desde el inicio del conflicto. “Están a dos calles hacia allá desde hace una hora, porque a las 9:30 fue la agresión y no han querido llevárselos, que porque es un asunto político”, declaró.

Más adelante, el senador señaló que una patrulla permanecía junto a los involucrados y que los agentes estaban por retirarlos del sitio. No obstante, durante la grabación mantuvo sus cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

El morenista también rechazó que las expresiones de rechazo a su trayectoria política justificaran ataques contra su integridad personal y sostuvo que los responsables actuaron con la expectativa de que sus conductas no tendrían consecuencias.“No es una crítica, no es un argumento, ni siquiera es un reclamo”, señaló antes de cuestionar que los involucrados pudieran actuar con impunidad.

Mensaje de Fernández Noroña tras el incidente ı Foto: Captura de pantalla

Fernandez Noroña responsabilizó a sectores de derecha de promover un ambiente de hostilidad en su contra y calificó lo ocurrido en Oaxaca como un incidente grave.

El legislador afirmó que sus acompañantes Emma y Emiliano también sufrieron agresiones y defendió el derecho de cualquier persona a cuestionar sus posiciones públicas, aunque rechazó que las diferencias ideológicas constituyan una justificación para ejercer violencia física.

La presencia del senador en Oaxaca coincidió con las actividades políticas de Morena previstas para este domingo 22 de noviembre, entre ellas el segundo informe de actividades legislativas de la senadora Laura Estrada Mauro, programado en la Plaza de la Danza de la capital estatal.

Como antecedente, el pasado 20 de septiembre Fernández Noroña protagonizó otro episodio de confrontación con ciudadanos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde varias personas le dirigieron insultos y expresiones de rechazo a su partido. Cuatro días después anunció que comenzaría a grabar a quienes lo increparan en espacios públicos.

Mensaje de Fernández Noroña tras el incidente ı Foto: Captura de pantalla

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