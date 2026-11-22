La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de Becas para el Bienestar en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la única forma de alejar a las y los jóvenes de la delincuencia es con la educación y Becas para el Bienestar que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, afirmó durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villanueva, Zacatecas.

Habitantes de Villanueva, Zacatecas, asistieron al evento donde la Presidenta reafirmó el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación con los estudiantes. ı Foto: Presidencia

Por ello destacó la importancia de dar apoyos para que las y los jóvenes se queden en la escuela, a través de las Becas para el Bienestar y la construcción de nuevos espacios educativos.

“Como Presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad, que todas y todos puedan ser becados y, ¿saben qué?, lo vamos a lograr”, agregó.

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