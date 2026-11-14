Las becas han hecho de México un mejor país, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la entrega de becas a estudiantes de todos los niveles educativos, así como el esfuerzo de los docentes al frente de las aulas, han abonado a que México sea un mejor país, por ello, en 2027 se les destinará un presupuesto de más de 190 mil millones de pesos.

“La escuela y las becas están haciendo un México mejor y lo digo con orgullo, y lo digo con certeza: gracias a las becas de primaria, secundaria y preparatoria, México es un mejor México. Y además, gracias también a las y los maestros de escuela pública, que hay que darles un gran aplauso, que son los mejores maestros que puede tener nuestro país.

“Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos violencia. Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos drogadicción. Cuando hay becas, cuando hay más escuelas, hay más oportunidades, más derechos para todas las jóvenes y todos los jóvenes de nuestro país”, señaló.

Durante la entrega de becas desde San Martín Texmelucan, Puebla, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la mandataria subrayó que en ningún otro país del mundo todos los estudiantes son becados, y su efectividad quedó demostrada en que gracias a la Beca Universal Benito Juárez, sin la cual, alrededor del 10 por ciento de los jóvenes de 15 a 18 años habrían abandonado sus estudios.

190 Mil mdp se destinarán a becas durante 2027

Como parte de las acciones puntuales en el estado, se amplió en el CBTis en Tehuacán para 250 estudiantes y se inauguró uno más en Cuautlancingo, para 300 jóvenes, el cual se ampliará. También confirmó que se construirán tres Bachilleratos Tecnológicos y 12 bachilleratos Margarita Maza, y se ampliará el Tecnológico de Texmelucan.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expuso que para 2027 se invertirá un presupuesto histórico a la educación mexicana, pues el monto contemplado es de un billón 319 mil 54 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de más del 10 por ciento.

El funcionario hizo hincapié en que el objetivo es continuar con las acciones como la creación de 400 mil nuevos lugares en bachillerato para que ningún joven se quede sin lugar. Además, aseguró que se trabaja junto con el secretario de Educación del estado para eliminar los exámenes de admisión a preparatoria.

Más tarde, la mandataria inuaguró la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), donde anunció que todos sus estudiantes serán beneficiarios de la beca Gertrudis Bocanegra, por medio de una colaboración que el Gobierno federal establecerá con el gobierno estatal: “La gran diferencia entre los gobiernos de antes y de ahora, además de que se apoyaba a unos cuantos, no se apoyaba al pueblo”.

En su oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta agradeció a la Presidenta por los Programas para el Bienestar y por las Becas que se otorgan en el estado, y destacó la estrategia de seguridad de la mandataria, que busca atender las causas con acciones como el apoyo al deporte, la cultura y la educación.