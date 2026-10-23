Sheinbaum inicia entrega de las becas Benito Juárez

La defensa de la cobertura universal de los apoyos educativos y la entrega de tarjetas fueron encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al reiterar que los apoyos educativos deben otorgarse sin distinción de calificaciones o condición social, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes en Colima el inicio de la entrega nacional de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, cuya distribución estaba prevista originalmente para noviembre.

Durante el encuentro con estudiantes de la Universidad de Colima, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que actualmente 19 millones 593 mil alumnos reciben alguno de los apoyos educativos del Gobierno federal, con una inversión de 136 mil millones de pesos.

El funcionario explicó que la distribución de tarjetas comenzaría en noviembre; sin embargo, por instrucción de la mandataria federal se decidió adelantar el proceso y realizar en Colima la primera asamblea de entrega a estudiantesde bachillerato.

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En su intervención, la Presidenta Sheinbaum defendió el carácter universal de las becas y rechazó que su asignación dependa del desempeño académico, ya que considera que los esquemas basados en promedios pueden generar diferencias entre los estudiantes.

“No es por calificación, no es por el lugar donde vive, no es por la condición social, es a todas y es a todos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que gracias a las becas Benito Juárez y Rita Cetina, este año cerca de 400 mil jóvenes más llegaron a la preparatoria en todo el país, cifra que relacionó con los esfuerzos para evitar que los estudiantes abandonen sus estudios.

La mandataria también recordó que los recursos destinados a las becas y a la educación pública provienen de los impuestos que paga la población mexicana, por lo que llamó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades educativas.

Claudia Sheinbaum entrega Becas Benito Juárez para preparatoria en Colima

Cerca de 400 mil jóvenes mexicanos se incorporarán este año a la educación media superior en todo el país gracias al programa de Becas para el Bienestar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un acto oficial en Colima.

Desde la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, la mandataria encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez para nivel preparatoria, esquema destinado a frenar la deserción escolar.

Durante la ceremonia, la titular del Ejecutivo federal defendió el otorgamiento universal de estos recursos frente a los sistemas que premian únicamente los altos promedios, al explicar que la selección condicionada fomenta la segregación en las aulas.

“Todas y todos los estudiantes deben tener beca porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien y tengan las familias lo necesario”, señaló la mandataria al llamar a los jóvenes a concentrarse en sus estudios.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el programa gubernamental atiende actualmente a 19 millones 593 mil alumnos de diversos niveles en el país, mediante una inversión pública de 136 mil millones de pesos.

Dentro de esta partida presupuestal, más de cuatro millones de estudiantes de bachillerato cuentan de manera directa con la Beca Benito Juárez para cubrir necesidades inmediatas de inscripción, materiales de trabajo y transportación cotidiana.

En Colima, el registro de beneficiarios abarca a 115 mil 695 alumnos. De ellos, más de 24 mil 900 cursan el nivel medio superior, en tanto que más de 88 mil de primaria y secundaria reciben la Beca Rita Cetina.

Para atender el incremento en la matrícula escolar, la Secretaría de Educación Pública confirmó la ampliación física de siete preparatorias situadas en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

Asimismo, la dependencia federal anunció la construcción de un nuevo inmueble para bachillerato en Villa de Álvarez y el desarrollo de tres nuevos inmuebles bajo el modelo de Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” dentro de la entidad.

La visita representó la undécima gira de la presidenta Sheinbaum a Colima, donde el gobierno estatal mantiene el esquema complementario Colibecas. Los alumnos receptores destacaron que el subsidio reduce la presión económica sobre sus familias.

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JVR