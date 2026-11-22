México ha exportado más de 108 mil cabezas de ganado desde agosto de este año.

México ha exportado 108 mil 175 cabezas de ganado bovino a Estados Unidos desde el 24 de agosto, día en que comenzó la reapertura gradual de la frontera que fue cerrada temporalmente en 2025 ante la presencia de gusano barrenador en nuestro país.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) a través de un comunicado, en donde brindó cifras de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos en el periodo que comprende del 24 de agosto de 2026 al día de hoy, 22 de noviembre, que se detallan a continuación:

México y EU han acordado supervisar que cabezas de ganado estén libres de plaga. ı Foto: Agricultura (vía Quadratin)

Así fueron las exportaciones de ganado mexicano a EU

Los envíos se realizaron a través de tres estaciones cuarentenarias autorizadas:

Agua Prieta, Sonora : reabierta el 24 de agosto

San Jerónimo, Chihuahua : reabierta el 24 de septiembre

Puerto Palomas, Chihuahua: reabierta el 26 de octubre

Del total exportado:

64 mil 997 cabezas procedieron de ranchos de Sonora

43 mil 178 cabezas provinieron de unidades de producción de Chihuahua

Por tipo de ganado:

90 mil 523 animales (83.7%) fueron becerros

17 mil 652 animales (16.3%) fueron vaquillas

Estados Unidos suspendió importaciones de ganado mexicano en 2025 ante presencia de gusano barrenador. ı Foto: Agricultura (vía Quadratin)

A finales de noviembre se prevé que se reactiven las operaciones en la estación cuaternaria de Nogales, Sonora, lo que aumentará el volumen de exportaciones de ganado bovino a Estados Unidos.

México y EU mantiene protocolos sanitarios y medidas de control

De acuerdo con el comunicado de Agricultura, la reanudación de exportaciones de ganado bovino a Estados Unidos ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos para garantizar que los animales estén libres de enfermedades y plagas de importancia cuarentenaria.

El acuerdo fue suscrito entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

Estados Unidos suspendió importaciones de ganado mexicano en 2025 ante presencia de gusano barrenador. ı Foto: Agricultura (vía Quadratin)

Así, Senasica supervisa y certifica la trazabilidad del ganado desde su nacimiento hasta su comercialización. En las estaciones cuarentenarias, revisa que los animales no presenten gusaneras ni heridas frescas.

Cuando se detecta alguna lesión, el bovino es separado del lote y devuelto a su rancho de origen para recibir atención. Se destacó que solamente 1.5 por ciento de los animales presentados para su exportación ha sido retornado a sus unidades de producción.

En tanto que Agricultura, junto con comités pecuarios, asociaciones ganaderas y gobiernos estatales, desplegó brigadas para realizar barridos sanitarios y revisiones en las unidades de producción.

Además, México y Estados Unidos también reforzaron la dispersión de moscas estériles para combatir al gusano barrenador en la franja fronteriza.

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