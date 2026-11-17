Productores retiraron los bloqueos carreteros que afectaron cinco estados de la República, tras aceptar la oferta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para incrementar a 950 pesos el incentivo federal por tonelada de granos.

El cierre de carreteras inició después del mediodía de este martes, luego de que se canceló la reunión entre productores y la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, en Guanajuato.

Después de un nuevo acercamiento, Agricultura anunció un incremento de 950 pesos al incentivo que se paga por tonelada de grano. Según el precio de referencia de 5 mil 226 pesos, ahora los productores tendrán un ingreso de 6 mil 176 pesos por tonelada.

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Este apoyo será aplicable a la comercialización del maíz blanco del ciclo primavera-verano 2026, para productores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

🚜🌾 Como parte del compromiso del @GobiernoMX, encabezado por la Presidenta @Claudiashein, con el campo y el bienestar de las familias productoras, se otorgará un incentivo federal de $950 por tonelada de por tonelada de maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2026. 🇲🇽✅



🌱… pic.twitter.com/NqoDkZYLIY — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 17, 2026

Columba López también anunció que quienes acrediten la venta de su cosecha para el consumo del sector pecuario, con una menor base comercial, tendrán un apoyo adicional de 300 pesos que permitirán cubrir gastos como fletes; sin embargo, este uso deberá de ser comprobado y auditado.

Recordó que antes se echaron a andar otras medidas, con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como facilitar el acceso a créditos con intereses reducidos, el subsidio a seguros agrícolas contra riesgos climáticos y biológicos, así como coberturas de precios para blindar el valor de la cosecha nacional.

Durante este nuevo acuerdo se tuvo el registro de 45 mil 62 productores, con volúmenes de 3.2 millones de toneladas de maíz, lo que representa un incremento de nueve por ciento respecto a 2025. En suma, Agricultura ha invertido un monto superior a los 4 mil 500 millones de pesos.

El campo necesita certidumbre y mejores condiciones para comercializar sus cosechas. Por eso, anunciamos un incentivo federal de 950 pesos por tonelada de maíz blanco para productoras y productores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.



Además,… pic.twitter.com/zMzpjhrO1K — Columba López (@columbalopezg) November 17, 2026

Productores retiran bloqueos

Tras el anuncio, algunas organizaciones como Amigos por el Campo, que realizaron bloqueos en Jalisco y otros puntos, anunciaron el retiro de los bloqueos después de que su dirigente firmó de aceptado el acuerdo para el incremento del incentivo.

A las 18:30 horas, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato confirmó que todos los bloqueos carreteros registrados este martes ya fueron levantados y se restableció la circulación.

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cehr