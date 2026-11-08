‘Eres un cobarde y un corrupto’: joven encara a Noroña en Michoacán

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue abordado por un joven que comenzó a cuestionar al político, en un intercambio que quedó registrado en video y que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

El episodio ocurrió durante la visita de Fernández Noroña a Morelia, donde su presencia ya había generado reacciones encontradas. Además de los reclamos, el senador protagonizó otro momento que también se viralizó: un beso que recibió en el aeropuerto y que posteriormente explicó que fue de su pareja sentimental.

De acuerdo con la grabación difundida en plataformas digitales, un joven se acercó a Gerardo Fernández Noroña y comenzó a hablar con él. El senador le extendió la mano, pero el hombre aprovechó el encuentro para expresar su inconformidad con el trabajo del legislador.

“Yo no represento a nadie y es un cobarde y es un corrupto”, se escucha decir al joven antes de que la discusión subiera de tono.

🚨 De esta manera respondió Gerardo Fernández #Noroña a un chavo que lo confrontó en #Zamora, #Michoacán: “Ve y ching4 a tu m4dr3”



Vídeo: Oscar Laderas pic.twitter.com/BWiE2BPGtK — Changoonga.com (@michangoonga) November 8, 2026

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el ciudadano se dirigió directamente a Noroña con las acusaciones el senador retiró la mano de manera brusca y respondió con ‘agresividad’ “ve y ching* a tu madre”, en medio de los gritos de quienes estaban alrededor.

Dos personas que acompañaban al legislador se colocaron entre ambos para tratar de contener la situación. Uno de ellos también confrontó al joven y le preguntó en repetidas ocasiones “¿Qué te pasa, cabrón?“.

La discusión se suma a las reacciones que recibió el senador durante su llegada a la capital michoacana. En otro video que circuló en redes sociales, Fernández Noroña aparece junto a una mujer que se acerca para darle un beso.

El legislador aclaró posteriormente que se trataba de su pareja sentimental, quien lo acompañó durante el viaje por motivo de su cumpleaños.

En ese mismo contexto, algunas personas que se encontraban en el aeropuerto lanzaron críticas contra el político y le exigieron que se pusiera a trabajar.

Mientras una fan le plantó un beso a Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto de Morelia, otras personas le gritaron “que deje de robar” y que “se ponga a chambear. 🛬 pic.twitter.com/pRa5ughYpR — Changoonga.com (@michangoonga) November 6, 2026

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LMCT