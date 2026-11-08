Sheinbaum niega ‘desfalco’ al Infonavit y Fovissste con programa de Vivienda para el Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el programa Vivienda para el Bienestar represente un ‘desfalco’ para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Al encabezar la entrega de nuevos hogares y apoyos para habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Claudia Sheinbaum Pardo reviró a las críticas que se han hecho en contra de la política de vivienda, con la que se busca construir 1.8 millones de nuevos hogares a lo largo del sexenio.

Afirmó que este plan busca dar justicia y negó que con la flexibilización de requisitos, trámites y reducción de deudas se fomente el incumplimiento en los pagos del crédito de vivienda que deben de hacer los beneficiarios.

“¿Qué es lo que hacemos? Porque nos critican mucho. Claro, los que antes robaban ahora nos critican y dicen: ‘No, es que están desfalcando al Infonavit y al Fovissste’. Bueno, ya se explicó, ahora tiene más recursos el Infonavit y también tiene más recursos el Fovissste. Entonces, ¿como que ‘desfalcando’? ¡Al contrario!. Que ‘están haciendo que la gente no tenga la costumbre de pagar’. El mexicano o la mexicana siempre pagan sus deudas y, si no, buscan la manera de ayudarse. No es cierto eso de que ‘si tienes una deuda no la pagas’, eso es falso. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es justicia porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este programa ha permitido que personas que no pensaban contar con acceso a una vivienda propia, hoy ya tengan las llaves de su nuevo hogar.

Claudia Sheinbaum Pardo acusó que durante las administraciones pasadas, el Infonavit fue utilizado para “usurar” a quienes se acercaban a buscar un crédito inmobiliario.

“Fueron años en que el Infonavit era pura usura. Se acercaba alguien al Infonavit, pedía un crédito, le daban un crédito y una casa que quizás quedaba dos horas de donde vivía, de 40 metros cuadrados y, para colmo, son créditos que nunca se acababan de pagar o eran créditos que nunca se acababan de pagar. Igual el Fovissste,, incluso dejaron de construir viviendas y solo se dedicaron a dar créditos”, criticó Claudia Sheinbaum Pardo.

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