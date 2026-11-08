Arquidiócesis llama a donar comida y apoyos en Jornada Mundial de los Pobres

La Arquidiócesis Primada de México lanzó una invitación a donar alimento u ofrecer cualquier otro tipo de apoyo como parte de la Jornada Mundial de los Pobres, que se realizará el próximo domingo.

Desde su editorial en Desde la Fe, la Iglesia recordó que el Papa Francisco instituyó desde 2016 esta jornada para cada 15 de noviembre, aludiendo una parabola que habla sobre cómo a diario la gente pasa y sabe de personas en condiciones vulnerables, como falta de hogar, alimento, salud y demás carencias.

“En la Ciudad de México podemos recorrer la misma calle todos los días, reconocer a la persona que nos pide ayuda y, después de meses, seguir sin saber cómo se llama”, señaló.

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Con ese antecedente, la Iglesia invitó a que las familias y desde las parroquias alisten una actividad para el próximo domingo, en la medida de las posibilidades de cada una.

El llamado no se reduce a sólo donar comida, sino ofrecer apoyo ante diversas necesidades, como acercar a quien lo necesite a un servicio de salud o incluso ayudar a resolver arreglos en los hogares.

“Cada parroquia conoce su colonia y puede responder con sus propios recursos y creatividad. En una comunidad, quizá lo más necesario sea organizar traslados al hospital. En otra, quienes saben de plomería o electricidad pueden ofrecer unas horas de su oficio a una familia que lleva tiempo posponiendo una reparación”, dijo.

También aclaró que, además de ayudar a quienes no tienen hogar o están en condiciones de calle, este apoyo puede brindarse a familiares, amigos o conocidos que enfrenten alguna dificultad.

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FGR