Gabinete de Seguridad federal abre investigación por secuestro de Alcalde de Río Bravo

El Gabinete de Seguridad emprendió una investigación, luego de que se reportara el presunto secuestro del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

El grupo interinstitucional federal afirmó que ya trabaja en coordinación con las autoridades de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y también Zacatecas para localizar al edil, así como a las personas que lo acompañaban en el momento en que dejó de tenerse conocimiento de su paradero.

“El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad”, señaló.

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De acuerdo con los primeros reportes, el presidente municipal Miguel Ángel Almaraz Maldonado habría sido privado de la libertad mientras circulaba sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas.

La Secretaría de Seguridad potosina aclaró que estos hechos no se registraron dentro de su territorio, sino en el de Zacatecas.

La dependencia estatal refirió que el hecho fue reportado por parte de las personas que fueron abandonadas en la carretera y solicitaron auxilio, ante lo cual se activó un patrullaje en la zona.

“De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades. Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas”, reportó.

El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026

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