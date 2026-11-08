Secuestran a Alcalde de Rio Bravo en Zacatecas y familiares piden auxilio en SLP

El viaje familiar que tenía como destino Real de Catorce terminó en un episodio de violencia en territorio zacatecano, luego de que el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes fueron interceptados por hombres armados que viajaban en varias camionetas cuando circulaban por la carretera San Tiburcio–Vanegas, dentro del estado de Zacatecas.

De acuerdo con el relato de una de las personas que viajaba con el alcalde, los sujetos les cerraron el paso, los despojaron de sus pertenencias y privaron de la libertad a dos personas, a quienes se llevaron con rumbo desconocido, mientras que el resto de los ocupantes los dejaron sobre la carretera, sin que pudieran continuar su trayecto.

Tras quedar abandonados, los afectados consiguieron que les dieran un “aventón” y avanzaron hasta Cedral, San Luis Potosí, donde finalmente solicitaron auxilio a las autoridades potosinas, aunque la agresión había ocurrido kilómetros atrás, en territorio de Zacatecas.

La Secretaría Estatal de Seguridad de SLP, confirmó que los hechos se registraron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en el vecino estado, y no en territorio potosino, pero activó un operativo en la zona limítrofe, además de coordinación con las autoridades zacatecanas para contribuir a la localización de las personas privadas de la libertad.

El caso mantiene la atención de las autoridades de ambas entidades, mientras continúan las acciones para ubicar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

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FGR