Con 3 mil ciclistas de 40 países, Mara Lezama da el banderazo de salida a la 13.ª edición del Gran Fondo New York

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio el banderazo de salida a la 13.ª edición del Gran Fondo New York (GFNY) Cozumel, que congrega a alrededor de 3 mil participantes de 40 países y con representación de todos los estados de la República Mexicana.

Por primera vez en los 13 años de realización de la competencia en la isla, asistió una persona titular del Poder Ejecutivo. La Gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida a las y los ciclistas y les deseó éxito en el recorrido por la isla.

Con este Gran Fondo, Cozumel y Quintana Roo se consolidan como sede de grandes eventos deportivos de nivel mundial y el Caribe Mexicano como Capital Mundial de las Vacaciones.

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“Gran ambiente el que se vive en Cozumel con esta gran edición del Gran Fondo New York. Damos la bienvenida a ciclistas de 40 países y representantes de todos los estados de la República. Mucho éxito a todos”, expresó la Gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La carrera contempla dos distancias, de 154 y 77 kilómetros, y 18 categorías.

Entre los países representados están Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, España, Perú, Alemania, Francia, Colombia, Canadá, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas y México. La participación incluye a 900 mujeres y ciclistas con discapacidad.

Mara Lezama Espinosa destacó el impulso que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista le da al turismo deportivo como una vía para generar más, ingresos y bienestar, y reconoció a organizadores, autoridades municipales y personas colaboradoras.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa estuvo acompañada por el presidente municipal de la Isla, José Luis Chacón y por Miguel González Castelán y Shawn Gad, socios fundadores del GFNY.

🚴‍♀️ Cozumel recibe a cerca de 3 mil ciclistas de 40 países en la 13.ª edición del Gran Fondo New York. La gobernadora Mara Lezama dio el banderazo de salida a esta competencia internacional, que contempla recorridos de 154 y 77 kilómetros.https://t.co/h92wAREHfs #Cozumel… pic.twitter.com/murkGMd6sh — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 8, 2026

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