‘¡Corrupto’!: increpan a Gerardo Fernández Noroña en el AICM y él responde: ‘son cobardes’ | VIDEO

Con gritos de “¡corrupto!“ y ”¡fuera Morena!”, dos jóvenes increparon este domingo al senador Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En Instagram, el creador de contenido de sátira política Ratballs00 difundió una grabación en la que se observa a dos mujeres confrontan al legislador durante su llegada a la Ciudad de México, luego de asistir al Quinto Informe del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

“¡Corrupto!“, grita una de las jóvenes. ”Qué vergüenza, son unos corruptos, den la cara”, insistía mientras seguía al senador de Morena, quien se encontraba acompañado de su colaborador Emiliano González González.

Aunque Fernández Noroña no respondió a los reclamos, levantó la mano e hizo un gesto similar al de un director de orquesta, al tiempo que a la protesta se sumaban otros usuarios con expresiones como “¡fuera!”, “¡fuera Morena!”, “no tienen vergüenza” y “narcopolíticos”.

‘Son cobardes’, responde Noroña

Posteriormente durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Fernández Noroña ofreció su versión de lo ocurrido y calificó de “cobardes” a las ciudadanas que lo encararon.

“Opino que si fuéramos narcos no se atreverían ni siquiera a mirarnos ”, sostuvo el legislador, quien acusó a los medios de comunicación de promover las críticas en su contra y de “estar golpeando al movimiento”.

“Es lo que los medios han venido promoviendo. (...) Como ustedes van a ver, es toda la reacción cobarde de ellas, y de luego un grupito que estaba ahí”, reclamó, en referencia a las personas que se sumaron al tumulto.

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cehr