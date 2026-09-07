Arremete Noroña contra Colosio Riojas

EL SENADOR Gerardo Fernández, en su canal de YouTube del 5 de septiembre

DURANTE una de sus habituales videocharlas en YouTube, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña lanzó una serie de descalificaciones contra Luis Donaldo Colosio Riojas, legislador de Movimiento Ciudadano, a quien acusó de falta de consistencia política, desconocimiento de las necesidades populares y ambición personal. También cuestionó su paso por la alcaldía de Monterrey y sus posicionamientos sobre hechos de violencia.

A partir de una crítica general contra Movimiento Ciudadano (MC), el morenista centró después sus señalamientos en Colosio Riojas: “Es un tipo inconsistente”, sostuvo antes de recordar que ambos mantuvieron contacto años atrás a través de Twitter y llegaron a reunirse personalmente en la Ciudad de México.

Fernández Noroña aseguró que inicialmente tenía una buena impresión del ahora senador, pero cambió de opinión tras conocerlo. Sobre la trayectoria de Colosio Riojas en Nuevo León, calificó como negativa su administración al frente de Monterrey y cuestionó el respaldo electoral que obtuvo posteriormente, criticó que no alcanzó un triunfo de mayoría en su llegada al Senado y atribuyó parte de su proyección política al peso de su apellido.

El senador cuestionó el perfil político del emecista y afirmó que desconoce las necesidades de amplios sectores sociales: “No conoce al pueblo”, expresó al precisar que una persona no necesita haber enfrentado carencias para comprometerse con quienes sí las padecen.

Noroña sostuvo que MC aprovecha el peso político del apellido Colosio y mencionó al fallecido dirigente Dante Delgado dentro de esa estrategia: “Sabe lo que vale el apellido”. Remató que cada intervención pública del senador expone las debilidades que le atribuye y pidió evitar decisiones políticas basadas en juventud, apariencia o notoriedad.