UNAM conmemora 475 años de la fundación de la Universidad de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemorará este lunes 21 de septiembre los 475 años de la fundación de la Universidad de México, antecedente histórico de la máxima casa de estudios del país, con una sesión extraordinaria del Consejo Universitario.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas presidirá la sesión en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, uno de los espacios históricos vinculados con el desarrollo de la educación superior en México.

La ceremonia será un espacio para reflexionar sobre los casi cinco siglos de generación, transmisión y divulgación del conocimiento, así como sobre el papel que la Universidad ha desempeñado en la construcción del país.

Bajo el lema “Nuestra historia es futuro”, la UNAM plantea esta conmemoración como un reconocimiento a su legado histórico y, al mismo tiempo, como una mirada hacia los retos que deberá enfrentar en las próximas décadas.

En la actual década, la Universidad ha caminado a nuevos horizontes sociales y tecnológicos.

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La Universidad destacó que durante sus 475 años de historia ha contribuido al desarrollo científico y tecnológico, artístico y cultural de México, además de participar en la formación de generaciones de profesionistas y ciudadanos críticos.

Como parte de las celebraciones, la institución ha desarrollado durante este año un programa de cerca de 400 actividades académicas, culturales, científicas, artísticas, deportivas y de divulgación en sus distintas sedes de México y del extranjero.

Entre las actividades previstas para las próximas semanas destaca una magna exposición en el Colegio de San Ildefonso, en la que se reunirán manuscritos, incunables, piezas artísticas, fósiles e instrumentos científicos, acompañados de recursos tecnológicos inmersivos para narrar la evolución de la generación y aplicación del conocimiento.

El programa conmemorativo también contempla actividades editoriales y un concierto especial por la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl.

La celebración de los 475 años también tendrá un reconocimiento en la Cámara de Diputados, que el pasado 14 de septiembre aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de la Universidad de México.

La conmemoración ocurre así en distintos espacios de la vida pública del país, al destacar la trayectoria de una institución que ha mantenido un vínculo con la sociedad a través de la educación, la investigación y la cultura.

El siglo XXI trajo nuevas páginas a la historia de nuestra Universidad, como la apertura de las escuelas nacionales de Estudios Superiores.

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LMCT