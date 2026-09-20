Comisión de Hacienda cita a funcionarios de Hacienda para revisar Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó citar a reuniones de trabajo a cuatro funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de analizar los temas relacionados con el paquete económico y las perspectivas de las finanzas públicas.

El encuentro se realizará el día martes 22 de septiembre, fecha que determinó la Junta Directiva de la comisión, en el salón de Protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los funcionarios convocados son María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación.

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El acuerdo establece que la reunión será encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, quien dará la bienvenida a los funcionarios.

Antonio Martínez Dagnino ı Foto: larazondemexico

Posteriormente, los representantes de la Secretaría de Hacienda contarán con hasta 60 minutos en conjunto para realizar sus exposiciones ante los legisladores.

Después de las intervenciones de los funcionarios, los grupos parlamentarios tendrán una primera ronda de preguntas, con la participación de un legislador por cada bancada.

Cada representante parlamentario dispondrá de hasta cinco minutos para formular sus cuestionamientos.

Fue el pasado 8 de septiembre cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué recibió el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 de manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora.

En aquel momento el secretario de Hacienda comentó que este es el tercer paquete que se entrega bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que este refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año: los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país.

“Debemos revisar cuidadosamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso constitucional que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso republicano en esta Cámara. Como un Congreso que se debe al pueblo, cuidaremos que los acuerdos finales sobre el Paquete Económico 2027 respondan y favorezcan ante todo a los intereses de los sectores más desprotegidos del país”, expresó, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

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LMCT