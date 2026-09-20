Estados Unidos advierte que hará ‘rendir cuentas’ a políticos que colaboren con cárteles

Estados Unidos advirtió que identificará y hacer rendir cuentas a políticos y funcionarios que colaboren, tanto en México como en su propio país, con los cárteles de la droga, además de que podría revocarles la visa.

En entrevista con N+ Univision para el programa Esta Semana, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, aseguró que Washington mantiene una comunicación estrecha con el gobierno de México y destacó la cooperación con la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el combate al narcotráfico.

“Si hay políticos que colaboren con los cárteles en México o en Estados Unidos, si nos enteramos, los ubicaremos y rendirán cuentas”, sostuvo la “zarina antidrogas”, al señalar que responsabilizar a quienes apoyen a estas organizaciones forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump.

La "zarina antidrogas" de Estados Unidos, Sara Carter, en entrevista con N+Univision. ı Foto: N+Univision

Cuestionada sobre si habrá más acusaciones, sanciones o restricciones de visa contra políticos o funcionarios señalados por ayudar a los cárteles, Carter señaló que esas decisiones corresponden al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia.

Sin embargo, subrayó que Estados Unidos tiene facultades para retirar visas a personas sospechosas de colaborar con organizaciones criminales.

“Si alguien colabora con los cárteles, si se sospecha que alguien colabora con los cárteles o los apoya, tenemos el derecho de revocarle su visa y de hacer todo lo que podamos para proteger al pueblo estadounidense”, afirmó.

Washington espera ‘más acción’, aunque reconoce a Sheinbaum

La “zarina antidrogas” también sostuvo que la administración de Trump está “muy contenta” con el rumbo que mantiene Claudia Sheinbaum en el combate a los grupos criminales y afirmó que funcionarios de ambos países trabajan con el objetivo común de combatir a los cárteles en el hemisferio occidental.

No obstante, señaló que Washington espera “más acción” por parte de México para combatir no sólo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también al resto de las organizaciones criminales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la final del Mundial. ı Foto: AP

Entre las medidas que, dijo, Estados Unidos busca que se fortalezcan, está la asignación de mayores recursos para las fuerzas de seguridad y el Ejército mexicano en las acciones contra los cárteles.

Carter también fue cuestionada sobre la posibilidad de que Estados Unidos emprenda acciones militares contra los grupos criminales en territorio mexicano sin la autorización del gobierno.

Al respecto, evitó cuestionar las declaraciones de Donald Trump y destacó que México y Estados Unidos mantienen intercambio de información de inteligencia, con el objetivo de combatir a los cárteles mientras se preserva la soberanía de cada nación.

La funcionaria sostuvo que Estados Unidos está actuando para frenar el flujo de armas hacia México y aseguró que busca identificar a quienes las transportan, así como determinar quién las envía y establecer responsabilidades.

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cehr