El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, el 28 de octubre de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, acusó a los partidos de oposición de mentir y actuar con oportunismo en sus críticas a las reglas de asignación de diputaciones plurinominales, al sostener que la legislación que ahora cuestionan fue aprobada por ellos mismos y está establecida en la Constitución.

En entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara alta rechazó que exista una interpretación inconstitucional del artículo 54 para favorecer a su partido en la distribución de legisladores de representación proporcional y afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene facultades para modificar la legislación ni sustituir al Poder Legislativo.

“Es tramposo por parte de ellos, es mentirosa, es oportunista y habla de poca seriedad en política”, respondió cuando se le preguntó si consideraba engañosa la interpretación que sostiene la oposición sobre las reglas de sobrerrepresentación.

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Mier Velazco argumentó que en México “hay un régimen de partidos políticos, no hay régimen de coaliciones”, por lo que la asignación de diputaciones plurinominales debe realizarse conforme a los votos efectivos obtenidos por cada partido, independientemente de los acuerdos de coalición que hayan establecido para competir en distritos de mayoría relativa.

El senador recordó que las reglas de representación proporcional derivan de las reformas electorales de la transición democrática, particularmente las de 1992, 1993 y 1994, así como la reforma de 2014, cuando se establecieron disposiciones para la distribución de espacios legislativos.

También aseguró que los partidos opositores se beneficiaron de esas mismas reglas en las elecciones de 2015, 2018 y 2021, sin cuestionarlas en ese momento.

“Ellos lo hicieron y no dijeron nada. De repente se dieron cuenta”, señaló.

Como parte de su defensa del marco legal vigente, Ignacio Mier reveló que durante las negociaciones de una reforma electoral en la Cámara de Diputados se había planteado una iniciativa conjunta para reglamentar las coaliciones y evitar la transferencia de votos entre partidos.

Sin embargo, afirmó que el acuerdo se frustró porque el PAN retiró su firma, debido a que la propuesta también contemplaba establecer la alternancia en las dirigencias partidistas.

“Esto que hoy señalan y que dicen que está establecido, es lo que no quisieron aprobar”, acusó.

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cehr