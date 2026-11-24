El senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, el 28 de octubre de 2026.

El senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, negó haber colocado a Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y al consejero Jorge Montaño Ventura, y afirmó que no tiene influencia al interior del organismo electoral.

En declaraciones a la prensa en el Senado de la República, el legislador reconoció que conoce a Montaño Ventura, aunque rechazó haberlo impulsado o que controle al INE a través del consejero electoral.

“No, yo no controlo a nadie. Con Montaño, integrante del Consejo General, fue electo por un procedimiento que está previsto en la Constitución”, declaró.

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Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del INE. ı Foto: Especial

López Hernández recordó que conoció a Jorge Montaño en el Senado, cuando fue propuesto como magistrado en el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), en 2014.

“En aquella época, en la anterior ocasión en la que yo fui legislador, venía propuesto por el PRI para ser magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, y ahí lo conocí yo”, refirió.

Desde entonces, dijo, no tuvo contacto con Jorge Montaño hasta que fue designado titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Tabasco, en 2021, año en el que Adán Augusto dejó la gubernatura de la entidad para incorporarse como titular de la Secretaría de Gobernación.

“No [hubo trato] porque ahí había autonomía de la Fiscalía en Tabasco, pero sí lo conozco. He platicado con él, ocasionalmente nos saludamos, es mi paisano”, aseveró.

También conoció a Guadalupe Taddei

Asimismo, apuntó que conoció a Guadalupe Taddei después de que la Cámara de Diputados la designó presidenta del INE, en abril de 2023. Poco después, López Hernández dejó la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Sí la conozco, la conocí cuando era yo secretario de Gobernación”, admitió. “La conocí, de hecho, físicamente, una vez que ella fue designada presidenta me invitaron a ser testigo de la firma de un convenio entre los gobiernos del Estado de México y de Coahuila con el Instituto Electoral, y fui, y ese día aproveché para reunirme con todos los consejeros”, recordó.

Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en sesión, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, afirmó que no conoce ni tiene vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de materiales electorales para el INE.

“No lo conozco, ni es mi amigo”, sostuvo, al señalar que continúan las investigaciones de las autoridades, “pero todo eso lleva su tiempo”, dijo.

#LoÚltimo🏛️ El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, negó haber impuesto a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE o controlar el organismo mediante personal oriundo de Tabasco y el consejero Jorge Montaño Ventura, a quien dijo sí conoce desde hace años cuando… pic.twitter.com/RNIdO4mgy0 — xevt - xhvt (@xevtfm) November 24, 2026

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cehr