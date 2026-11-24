Samuel “N”, identificado como uno de los principales productores de metanfetamina, relacionado con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Samuel “N” es considerado un objetivo prioritario por la elaboración de drogas sintéticas en las localidades de Quilá y Eldorado, ubicadas al sur de Culiacán.

En #Sinaloa elementos de @SEMAR_mx y #SSPC, detuvieron a un objetivo prioritario vinculado a un grupo delictivo, el ⁠detenido es señalado como uno de los principales productores de drogas sintéticas en la entidad. https://t.co/ob7DNgzSt3 pic.twitter.com/HpFFZqP9qq — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 24, 2026

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura ocurrió durante patrullajes en las inmediaciones de Vado Hondo, en Cosalá, en coordinación con la Secretaría de Marina.

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En ese punto, las autoridades federales aseguraron a Samuel “N” un arma larga, dos cargadores y dos bolsas con aparente droga sintética.

Tanto el detenido como los artículos asegurados fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, que determinará su situación jurídica.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses”, destacó el mando federal.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los… pic.twitter.com/CjoCSNsfu6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

Inhabilitan más de 2 mil 627 laboratorios y predios en más de un año

El pasado 23 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, entre el 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, las autoridades federales inhabilitaron 2 mil 627 predios y laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina en Sinaloa.

En el mismo periodo, en coordinación con autoridades estatales, se han asegurado más de 150 toneladas de droga, entre ellas más de mil 300 kilogramos de fentanilo y 2 millones 300 pastillas del mismo opioide sintético.

Además, suman alrededor de 4 mil 200 personas detenidas, 7 mil 400 armas de fuego decomisadas, así como un millón 600 mil cartuchos y 38 mil 400 cargadores asegurados.

Más temprano este 24 de noviembre, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, entregaron 104 vehículos para la Secretaría de Seguridad de Sinaloa y para las corporaciones de los municipios de Culiacán y Mazatlán, adicionales a las 100 patrullas enviadas previamente a la entidad.

Además, está pendiente la entrega de vehículos blindados y de unidades Águila, equipadas con drones de vigilancia y entrenamiento de equipos especializados.

El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la @Defensamx1, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la @SEMAR_mx, hicieron entrega en Culiacán de 104 vehículos para la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal… pic.twitter.com/wumFdfiz4A — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

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