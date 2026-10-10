Morena busca amarrar sus alianzas y frenar fracturas internas

Morena llega a la definición de su política de alianzas para 2027 con una doble tarea: negociar con el PT y el PVEM y contener las inconformidades que dejó la selección de sus 17 coordinaciones estatales. Este sábado, el Consejo Nacional discutirá los criterios para construir acuerdos electorales, en medio de cuestionamientos como los del dirigente petista Alberto Anaya a las encuestas y el descontento de aspirantes morenistas que mantienen estructuras propias.

El reacomodo de Andrea Chávez aparece como un caso visible de cómo la dirigencia busca conservar dentro del partido a quienes quedaron fuera de las coordinaciones estatales. Tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, la senadora recibió la coordinación municipal en Ciudad Juárez.

El dato: EL registro para las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional quedó abierta desde el jueves hasta el 18 de octubre.

Especialistas consultados por La Razón señalan que las candidaturas legislativas, las presidencias municipales y otras posiciones ofrecen margen para recomponer relaciones antes de la elección. Advierten, sin embargo, que el reparto de espacios puede resultar insuficiente si persiste la desconfianza en las encuestas y las reglas internas. La prueba será traducir los criterios de alianza en acuerdos que acomoden las aspiraciones de sus cuadros y las demandas de sus socios, sin que el descontento derive en rupturas.

“La nueva responsabilidad la mantiene dentro de la estructura territorial de Morena y la coloca en una posición relevante para la disputa municipal de 2027. Sin embargo, la designación como coordinadora no equivale, por sí misma, a una candidatura formal a la alcaldía, pues el partido abrió posteriormente su convocatoria para definir las coordinaciones municipales”, explicó Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral.

El experto añadió que el caso también adquiere relevancia por las señales de inconformidad que surgieron después de la definición estatal. “Integrantes del PT que respaldaban a Chávez dejaron abierta la posibilidad de competir por separado con ella. El nombramiento municipal puede leerse, en ese contexto, como una vía para mantener activa a una figura que quedó fuera de la disputa por la gubernatura, aunque no demuestra por sí solo que se hayan resuelto las diferencias entre los grupos involucrados”.

Dijo que la estrategia de organización territorial continuará con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para seleccionar las Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El especialista dijo que la apertura de este proceso ofrece a la dirigencia una nueva etapa para distribuir responsabilidades territoriales y sumar a distintos grupos del movimiento.

“No obstante, será necesario distinguir entre los nombramientos directos anunciados por el partido y las coordinaciones que se definan mediante la convocatoria, cuya resolución corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones”, indicó.

Así, Morena llega a la reunión del sábado con la tarea de fijar las reglas para negociar con sus aliados y, al mismo tiempo, mantener la cohesión de sus propios cuadros. La discusión sobre las alianzas será el primer paso formal; el alcance de los reacomodos internos dependerá de cómo se traduzcan esas reglas en acuerdos concretos y de si las dirigencias logran contener las inconformidades.

Patricio Morelos, director de Poligrama y profesor del Tecnológico de Monterrey, consideró que el partido se adelantó en la designación de sus coordinadores precisamente para disponer de tiempo suficiente para recomponer las relaciones entre los grupos antes de que se intensifique la disputa electoral de 2027.

El especialista advirtió que “las designaciones generaron fricciones y la distribución de candidaturas legislativas, presidencias municipales y otras posiciones forma parte de las alternativas para atender las inconformidades”.

El desafío, sin embargo, no se agota en el reparto de cargos. Javier Contreras, académico de la UNAM, cuestionó que las encuestas continúen siendo un mecanismo de cohesión cuando persisten señalamientos sobre su metodología y denuncias de imposiciones. La confianza en las reglas internas será otro de los factores que determine si los acuerdos alcanzados consiguen contener el descontento.