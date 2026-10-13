Tatiana, Mijes y Waldo rechazan a Clara Luz como coordinadora de la 4T en NL: ‘No estamos contentos’

Clouthier, Waldo , Mijes y Judith Díaz (der.) rechazaron nombramiento de Clara Luz Flores (izq.) como coordinadora de la Defensa de la Transformación en NL.

Los exaspirantes a la coordinación de Morena para la Defensa de la Transformación en Nuevo León manifestaron su rechazo a que Clara Luz Flores haya sido elegida para esta responsabilidad, pues, aseguraron, no es un perfil que cumpla con los requisitos de honestidad y popularidad para garantizar el triunfo del movimiento en la entidad.

Entrevistados por los medios este martes, Tatiana Clouthier, el senador Waldo Fernández, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y la senadora Judith Díaz expresaron su descontento con la designación de Flores Carrales e insistieron en que Morena aún puede seleccionar a otro perfil para representar al movimiento de cara al 2027.

Clara Luz Flores (centro, der.) fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León. ı Foto: Captura de video

“No estamos contentos y no aceptamos que un perfil como el de la actual coordinadora sea el que aparezca en el próximo proceso electoral, porque esto daña al movimiento y al partido. No levanta, no tiene el perfil, ha sido una persona que ha mentido una y otra vez”, afirmó Tatiana Clouthier.

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Sostuvo que Morena debe postular a una persona que genere confianza y no recurra a terceros para desacreditar a sus adversarios mediante acusaciones graves, como, acusó, ha hecho Clara Luz.

“Una persona que no tenga por qué andar mintiendo, una persona que no tenga por qué andar utilizando y contratando terceros para desprestigiar con cosas muy graves”, expresó Clouthier.

🔴Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes manifestaron su inconformidad ante el perfilamiento de Clara Luz Flores como virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León, rechazando de manera conjunta dicha designación. pic.twitter.com/6FG2iNiRQf — Azucena Uresti (@azucenau) October 13, 2026

Los inconformes sostienen que la coordinación es una posición partidista interna y no una garantía de candidatura. Como argumento, recordaron que en otros procesos de Morena quienes fueron designados coordinadores no necesariamente terminaron como abanderados electorales.

Waldo Fernández pide aclarar relación con Karina Barrón

Por su parte, el senador Waldo Fernández pidió a Clara Luz Flores aclarar públicamente si Karina Barrón forma parte de su equipo de trabajo, luego de que esta última enfrentara un proceso legal.

“Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo de trabajo”, expresó el legislador.

Pese a sus diferencias con la designación, Clouthier sostuvo que ella y sus compañeros mantienen su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros somos 4T y vamos a seguir por la 4T”, concluyó.

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