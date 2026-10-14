Peso se deprecia a 18.38 unidades

La divisa mexicana finalizó la sesión con una depreciación de 11.5 centavos o 0.63 por ciento y cotizó en 18.38 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 18.2145 y un máximo de 18.3989 unidades por billete verde; analistas consideraron que el retroceso fue por el sentimiento de aversión al riesgo, la venta de activos de economías emergentes entre los operadores por la preocupaciones del sector tecnológico en Asia; además, se está a la espera de los datos de inflación al consumidor en Estados Unidos y por la depreciación del real brasileño.

La depreciación se dio a pesar de que la divisa estadounidense se replegó desde su máximo de 18 meses, la divisa nacional repuntó el lunes, en un movimiento en el que los analistas consideraron un ajuste técnico, luego de que el jueves y viernes pasado tuvo su peor desempeño dentro de una cesta de monedas, destacó Reuters.

El Tip: El Mercado de capitales tuvo pérdidas generalizadas a nivel mundial a la espera de los datos de inflación de EU.

Asimismo, los comentarios de algunas autoridades de la Reserva Federal (Fed) añadieron incertidumbre al mercado. Por un lado, Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, advirtió que las presiones inflacionarias vinculadas a la Inteligencia Artificial podrían estar “saliendo de su carril”.

En cambio, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que sigue considerando adecuado un nuevo aumento de las tasas de interés este año tras el ajuste de septiembre, pero que, por el momento, no cree que sea necesario que el banco central vuelva a subirlas en 2027.

“Para el overnight, esperaríamos que el USD/MXN oscile en un rango entre 18.25 y 18.45 pesos por dólar, considerando la tendencia actual de la paridad, a la espera del reporte de inflación estadounidense mañana”, indicó el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Actualmente, el peso enfrenta presión ante las preocupaciones de un menor diferencial entre los rendimientos de México y Estados Unidos, ya que la minuta de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) del jueves pasado profundizó ese temor, al mostrar que, al menos tres miembros de la Junta de Gobierno tienen apertura a recortar la tasa de interés, mientras que la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva.