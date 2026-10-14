Prevén construir seis cárceles con 18 mil 480 plazas

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

EL GOBIERNO federal construirá seis centros penitenciarios estatales, con una capacidad conjunta para 18 mil 480 personas, ante el aumento de las detenciones y la sobrepoblación carcelaria. El anuncio se realizó tras los episodios violentos registrados la semana pasada en un penal de Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las prisiones se ubicarán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

El proyecto forma parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que prevé protocolos para profesionalizar al personal y modernizar la administración, vigilancia y control de las cárceles públicas.

TE RECOMENDAMOS: Reúnen a 7 mil en CDMX Buscan trabajadores mostrarse previo a consulta en el SNTSS

Las instalaciones tendrán infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos para clasificar a los internos según su perfil y nivel de riesgo. También contarán con espacios de educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para la reinserción social.

El Tip: DE ACUERDO con el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay sobrepoblación en 129 prisiones.

Durante el sexenio, se han realizado tres mil 275 traslados de internos, 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, en los que se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas. Las medidas redujeron 35 por ciento los códigos de emergencia por riñas, agresiones y amenazas. Además, se incorporaron mil 192 elementos de seguridad.

Sheinbaum Pardo señaló que su administración ha detenido a más de 70 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto, lo que ha aumentado la presión sobre los espacios disponibles. Consideró necesario ampliar la capacidad carcelaria para proteger los derechos humanos y mantener la seguridad, pues la sobrepoblación genera problemas cuando no aumenta el número de custodios.

“Siempre hay que respetar los derechos humanos de todas las personas. Y segundo. También por seguridad, porque la sobrepoblación también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios en los centros penitenciarios estatales”, subrayó la Presidenta.