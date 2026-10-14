“México tiene la capacidad de comprar más gas a EU”

El lunes pasado, el Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que para reducir el déficit comercial de Estados Unidos, México podría importar más combustibles de ese país.

El Gobierno federal podría incrementar la compra de gas natural estadounidense como parte de la estrategia para atender el superávit comercial que tiene México con Estados Unidos y que ha sido queja recurrente del mandatario republicano Donald Trump.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el plan de su administración es reducir la dependencia de dicho combustible, por medio de una reorientación de la política energética hacia recursos y estrategias renovables, así como encontrar la forma de extraer gas natural por cuenta propia; sin embargo, afirmó que se compraría más gas en caso de que resulte necesario.

“Podría ser, aunque nosotros… Ustedes saben que hay instalaciones en México que compran gas a Estados Unidos, y después se exportan a otros países… Nosotros tenemos que aumentar la producción de gas natural en México, como lo hemos venido planteando. Pero, de todas maneras, tenemos cinco Plantas de Ciclo Combinado nuevas que tienen que tener gas natural. Y si es necesario, pues tendrá que comprarse ese gas natural, si no está disponible en el país, para operarlas”, dijo.

Recordó la última llamada sostenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 16 de septiembre, en la que él ahondó en su visión respecto a que su país le compra más a México de lo que éste lo realiza con el suyo.

“Considerábamos que ya habíamos resuelto todo; sin embargo, el presidente Trump nos comentó que “sigue aumentando el déficit comercial”, que “no hemos resuelto eso”. Estamos haciendo muchas cosas para poder disminuir el déficit; sobre todo, comprar cosas a Estados Unidos y dejar de comprar a otros países, que en el balance nos va a permitir disminuir”, dijo.

De esta manera, mantuvo que uno de los planes que se analiza es reducir las compras que México realiza a otros países para incrementar las adquisiciones estadounidenses.