Morón objeta el proceso interno; explora alianzas

El morenista se reunió con integrantes del bloque en defensa de la 4T, el lunes.

El senador morenista con licencia Raúl Morón buscará reunirse con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, para inconformarse por el proceso interno que favoreció a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

El legislador definirá a finales de noviembre el rumbo de su proyecto político rumbo a la gubernatura de 2027.

En entrevista con La Razón, Morón confirmó que mantiene conversaciones con el Partido del Trabajo (PT), que propone realizar una encuesta espejo para definir quién representará a la Cuarta Transformación en la contienda por el gobierno estatal.

TE RECOMENDAMOS: Reúnen a 7 mil en CDMX Buscan trabajadores mostrarse previo a consulta en el SNTSS

El senador con licencia mantiene abiertas dos opciones: solicitar una revisión de las encuestas de Morena o buscar una alternativa con el PT para continuar su aspiración política.

El Dato: El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, refrendó a Morón como su coordinador estatal de Afiliación y reafirmó su respaldo para unirse a sus filas.

“Voy a platicar con la presidenta del partido, porque no estamos conformes con los resultados de la encuesta”, declaró. Aunque reconoció a Torres Piña como coordinador estatal, subrayó que ese nombramiento todavía no equivale formalmente a una candidatura.

Después de una asamblea estatal en la que, aseguró, participaron cerca de dos mil personas de los 113 municipios de Michoacán, Morón afirmó que concluyó su periodo de reflexión y buscará exponer sus inconformidades ante Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

“Vamos a buscar la alternativa dentro de la Cuarta Transformación”, sostuvo el morenista al ser cuestionado sobre la posibilidad de recurrir a otra vía para competir por la gubernatura.

El legislador explicó que solicitó a la dirigencia nacional tiempo para analizar los resultados y definir los siguientes pasos de su proyecto político.

Aunque reconoció que Morena difícilmente retirará la constancia entregada a Torres Piña, consideró que todavía existe margen para revisar la decisión mediante una evaluación política de las condiciones del estado.

“Me parece que las dirigentes tienen que reflexionar sobre lo que es mejor para el estado”, expresó.

Morón también cuestionó el desarrollo de las encuestas internas en Michoacán y señaló que algunos aspirantes presuntamente recurrieron al pago de espacios en medios de comunicación y al uso de recursos para aumentar su exposición pública e influir en sus resultados.

A su juicio, estas prácticas se apartan del método de posicionamiento que promueve Morena, basado, dijo, en reuniones, recorridos casa por casa y el convencimiento directo de la ciudadanía.

El senador con licencia sostuvo que la selección de los perfiles rumbo a 2027 no debe depender exclusivamente del lugar que ocupen en las encuestas, sino también de una evaluación política de los aspirantes y de las condiciones particulares de cada entidad.

Recordó el planteamiento del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, sobre la necesidad de considerar tanto los resultados de las mediciones como el perfil de quienes encabezarán los proyectos estatales.