Tatiana Clouthier va contra Clara Luz y suma liderazgos

Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz expresaron su rechazo a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León y cuestionaron su competitividad electoral. Sostienen que el nombramiento no garantiza la candidatura a la gubernatura y plantearon que el partido todavía puede optar por otro perfil.

A dos semanas de que Flores fuera nombrada para encabezar la coordinación estatal, los cuatro morenistas insistieron en que su designación no debe traducirse automáticamente en la candidatura al gobierno de Nuevo León y plantearon que el partido todavía podría optar por otro perfil rumbo a las elecciones de 2027.

“No estamos contentos y no aceptamos que un perfil como el de la actual coordinadora sea el que aparezca en el próximo proceso electoral, porque esto daña al movimiento y al partido. No levanta, no tiene el perfil, ha sido una persona que ha mentido una y otra vez”, afirmó Clouthier.

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El Dato: Clara Luz Flores ha sido alcaldesa de General Escobedo en tres ocasiones y ha estado a cargo del SESNSP.

Sostuvo que Morena debe postular a una persona que genere confianza y no recurra, según su señalamiento, a terceros para desacreditar a sus adversarios mediante acusaciones graves.

“Una persona que no tenga por qué andar mintiendo, una persona que no tenga por qué andar utilizando y contratando terceros para desprestigiar con cosas muy graves”, expresó al describir las características que, a su juicio, debe reunir quien represente al partido en la contienda estatal.

Advirtieron que la coordinación es una posición partidista y no una garantía de candidatura. Como argumento, recordaron que en otros procesos de Morena quienes fueron coordinadores no necesariamente fueron abanderados electorales.

WALDO PIDE ACLARAR. Por su parte, el senador Waldo Fernández pidió a Clara Luz Flores aclarar públicamente si Karina Barrón forma parte de su equipo de trabajo, luego de que esta última enfrentara un proceso legal.

“Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo de trabajo”, expresó el legislador.

El cuestionamiento se sumó a las diferencias entre los morenistas y la coordinadora estatal, en medio de las dudas que los inconformes han manifestado sobre el perfil y la viabilidad electoral de Flores. La pregunta de Fernández no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad o irregularidad de las personas mencionadas.

Pese a sus diferencias con la designación, Clouthier sostuvo que ella y sus compañeros mantienen su respaldo al proyecto político de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Nosotros somos 4T y vamos a seguir por la 4T”.

El pasado 28 de septiembre, cuando Morena presentó los resultados, Clouthier evitó respaldar expresamente a Flores y respondió únicamente: “Yo respaldo el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Después creó Todos con Conciencia y comenzó a exigir que la coordinación no se transformara en candidatura.

Asimismo, el 5 de octubre Clouthier puso en duda que los negativos de los aspirantes hubieran sido considerados para definir la coordinación de Nuevo León, pese a que, afirmó, Morena había señalado que ese factor sería tomado en cuenta: “En esta encuesta es evidente que no se contabilizaron los negativos; de lo contrario este personaje no pudiese haber obtenido el puntaje que tuvo”.