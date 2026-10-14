Hutíes atacan Aramco y Arabia Saudí bombardea territorio rebelde

Un edificio administrativo de la petrolera estatal Saudi Aramco, en Dhahran, al este de Arabia Saudí, fue atacado ayer por la noche. El incidente provocó un pequeño incendio, sin dejar personas heridas, en medio de la escalada militar entre la coalición encabezada por el reino árabe y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

El Ministerio de Energía saudí confirmó el ataque después de que se escucharan explosiones cerca de la sede de la compañía, considerada una de las mayores petroleras del mundo.

Fuentes consultadas por Reuters informaron que la sede fue alcanzada, aunque no estaba claro si el edificio recibió un impacto directo o si los daños fueron causados por fragmentos de proyectiles.

La coalición saudí señaló que restos de un misil interceptado en Dhahran cayeron en una zona residencial. El ataque ocurrió después de que los hutíes amenazaran con lanzar una operación a gran escala contra la sede de Aramco y una refinería en Riad, la capital saudí. También advirtieron que volverían a atacar el aeropuerto internacional Rey Jalid.

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AGRESIÓN A DEPÓSITOS. La coalición encabezada por Arabia Saudí bombardeó la Estación Central de Al Sabaha, perteneciente a la Compañía Petrolera de Yemen, en las afueras de Saná, capital controlada por los hutíes desde 2014. Las explosiones se escucharon en distintos puntos de la ciudad, según reportes de EFE y de la cadena Al Masirah, vinculada a los insurgentes.

Antes del ataque, la alianza ordenó a los civiles evacuar las instalaciones petroleras y las zonas de almacenamiento cercanas. El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, sostuvo que los hutíes utilizan infraestructura civil y recursos estratégicos para mantener sus operaciones militares.

“Entre ellos se incluyen la estación central de Al Sabaha en Saná, así como reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible”, declaró al referirse también a instalaciones en las provincias de Al Hodeida, Saná y Dhamar.

La Compañía Petrolera de Yemen aseguró que tomó medidas preventivas para garantizar el abastecimiento y sostuvo que la estación atacada no contenía productos petrolíferos. Según la empresa, las reservas fueron trasladadas a otras ubicaciones seguras en cantidades suficientes.

Pese a ese mensaje, residentes de Saná acudieron a gasolineras, donde se formaron largas filas por temor a una escasez.

El Tip: ARABIA SAUDÍ advirtió a los hutíes que “enfrentarían consecuencias” por sus repetidos ataques contra el reino.

Lesionados en el reino. Los bombardeos contra Yemen coincidieron con ataques hutíes contra territorio saudí. La Defensa Civil informó que cuatro personas, dos mujeres, un hombre y un niño, resultaron heridas por la caída de restos de dos misiles interceptados en zonas residenciales de Riad. Mientras que 15 viviendas sufrieron daños.

Turki al Maliki reportó la intercepción de misiles de crucero y drones dirigidos contra la capital y otras regiones. También informó del derribo de un misil balístico dirigido a Dhahran, cuyos fragmentos cayeron en una zona habitada, y de otro proyectil lanzado contra Haradh.

Los combates se concentraron en Taiz, donde los insurgentes atacaron dos frentes para cercar el monte Saber y avanzar hacia la capital provincial. En la vecina Lahij movilizaron fuerzas para flanquear a la Brigada de los Gigantes, leal al gobierno reconocido internacionalmente, y avanzar hacia la costa sur.

Más involucrados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estudia pedir a Turquía que participe en la campaña militar contra los hutíes, debido a su relación con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. “Igual lo hago. El presidente Erdogan es un gran amigo mío y le tengo mucho respeto”, declaró.

Turquía firmó el 7 de agosto el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, junto con Arabia Saudí, Egipto y Pakistán. El pacto contempla una cláusula según la cual una agresión contra uno de los firmantes puede considerarse un ataque contra todos.

Sin embargo, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, aclaró que el acuerdo permite proporcionar ayuda defensiva a Arabia Saudí, pero no implica el despliegue de sus tropas para atacar a los hutíes.

En Truth Social, el magnate acusó a los insurgentes de reanudar sus ataques por indicaciones de Irán y de intentar elevar los precios del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato de EU. También criticó la situación económica iraní y advirtió que no olvidaría las agresiones contra Arabia Saudí. “Alguien debería explicarles que yo no me presento a las elecciones, ya gané, pero estaré ahí después de los comicios, y no voy a olvidar esto”, escribió.

El Dato: Una intervención de EU incitaría a los hutíes a detener el tráfico marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb.

PERSAS PREPARADOS. En tanto, el gobierno iraní afirmó que está preparado para todos los escenarios ante una posible reanudación de la ofensiva a gran escala de EU e Israel, incluida la suspensión de vuelos y servicios ferroviarios.

La portavoz del Ejecutivo, Fatemé Mohajerani, señaló que las versiones sobre el cierre de pasos fronterizos son rumores, aunque reconoció que las autoridades contemplan distintas posibilidades.

Mientras que en Reino Unido, el director del servicio de seguridad interior MI5, Ken McCallum, advirtió que Irán intenta atacar instalaciones militares británicas y señaló que el presunto plan para colocar explosivos en una base estadounidense en septiembre no sería un caso aislado.